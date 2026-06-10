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カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【該当注意】仕事を辞めるかの判断ポイントがコレ！もう心が限界な時の特徴6選」と題した動画を公開した。本動画では、仕事が辛くても辞められずに悩む人に向けて、心が限界を迎えている時に現れる6つの具体的な特徴と、生活不安への対処法について解説している。



Ryota氏はまず、心が限界を迎えているサインとして「仕事が嫌すぎて眠れない」ことを挙げる。睡眠時間を削ってまで自分の時間を確保しようとする行動は、自身のストレス耐性を超えている状態であり、「自分の限界を認めるって本当に大事なこと」と語った。続いて、「会社が倒産してほしいと思う」心理について言及。自分が所属する組織の終わりを望むのは、すでに心が離れている決定的な証拠であり、世間体や家族のために無理に留まっている状態だと指摘した。



さらに、帰宅後も仕事モードが抜けず回復できない「過緊張」状態や、感情を抑制する防衛本能から喜怒哀楽が薄れ「ゾンビ状態」になる現象についても解説。また、「わざと体調不良になろうとする」のは、休む口実を求める心からの悲鳴であり、生物としてあり得ない行動だと警鐘を鳴らす。そして、体が完全に拒絶反応を示し、通勤時に動作が緩慢になる「足が動かなくなる」という末期的な症状を紹介した。



動画の終盤では、金銭的な不安から辞められない人へ向けて、現在の支出や利用できる制度を紙に書き出し、冷静に状況を整理することを勧めている。必要であれば一時的にアルバイトでしのぐなど、段階的に働き方を見直す具体的なアドバイスも送った。退職や転職は決して逃げではなく、自分の心身を守るための前向きな選択であるということに気づかされる内容となっている。