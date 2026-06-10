テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が9日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、自身の悩みを打ち明けた。

この日は「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」。その中で、毎年行っているスタッフとの食事会について語った佐久間氏。年末年始の特番を頑張ったスタッフへのねぎらいの意味を込め、アシスタントディレクター（AD）らと焼肉会を開くことが恒例となっていた。

しかしハラスメントや世代間ギャップが話題になる昨今。ある時、「これ、どっちなんだろうな？」との疑問が。「言われない限りはやらないほうがいいのか、俺から声を掛けたほうがいいのか」と決めかね、チーフADに聞いてみることに。

すると「やりましょう」との返事に喜んだものの、続けて「俺の代で終わったら嫌なんで」と言われたことに、佐久間氏は「2週間ぐらいずっと“どういうことなんだろう”」とモヤモヤ。「“俺の代で終わったら、俺のせいみたいなんで”って言われた。ってことは終わらせたい空気もあるのか」「じゃあ今年はやるけど、来年はやらないほうがいいのか」と尽きない悩みに、共演者は「微妙だな」「分からんな」と漏らしていた。