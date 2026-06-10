ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎(45)が、パーソナリティーを務める9日深夜放送の「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に出演。ファンからのダイレクトメール(DM)に困惑していることを明かした。

現在、2012年発売の楽曲「夜の踊り子」がリバイバルヒット中。ネット上で拡散されたインドネシアの伝統的なボートレースの動画に「夜の踊り子」が使用されたことで、TikTokを中心に真似して踊る投稿が増加した。

山口によると、バンドのマネジャーが夜の踊り子ダンスの投稿に「いいね」を連発しているという。「ホソイくん(マネジャー)が可愛い子にいいねするのよ。俺もまねて、いいねしていこうと思って」と、自身もダンス動画に「いいね」を押し始めたことを明かした。

すると、「そしたらDMで『一郎さん、やってるね』みたいな。俺がいいねした人のスクショを貼り付けて『いいね、しちゃってますね』みたいな感じ(のDMが来る)」と明かし、「俺がいいねした人を徹底マークしてるの。『こういうのが好みなんですね』みたいな感じで。あのさ、凄く不愉快！」と笑っていた。

続けて「なんでそんなに監視されないといけないの？インスタで誰かにいいねしてもいいじゃん！『こんな可愛い子が好きなんですね』とかなんなん？恥ずかしいしさ！」と強調していた。