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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「香港でしか体験できない物を!! | 香港ディズニーランド Day 3 Vol.2」を公開した。動画では、香港ディズニーランド滞在3日目の後半として、迫力満点のキャッスルショーの鑑賞や、現地ならではの限定グルメを楽しむ様子が収められている。



YamatoStyleは、お城の前で行われる『Disney Friends Live: Party at the Castle!』を鑑賞。待ち時間が少なくても大迫力のショーを楽しめることに、「めちゃくちゃかっこよかった」「迫力もあってかなり楽しめました」とコメントしている。



その後、ランチタイムには「香港ディズニーランドならではのものを食べたい」と、アドベンチャーランドのレストラン「ウェイファインダーズ・テーブル」へ。モバイルオーダーを活用し、「シーフード・ラクサ・スープヌードル」を注文した。ホタテやイカなどのシーフードがたっぷり入ったライスヌードルについて、「あっさりしていて美味しい」とレビュー。一方で、レモングラスなどの香草やエビの風味に「結構強烈」と、海外特有の味付けであることも率直に伝えている。



食後には、メインストリートU.S.A.にある「マーケットハウス・ベーカリー」へ。スターバックスとコラボした限定タンブラーなどをチェックしつつ、「キャラメルソース バニラ フラペチーノ」を購入。さらにファンタジーランドの「プーさんコーナー」でショッピングを満喫し、充実したパーク体験の様子が紹介されている。



香港ディズニーランドならではのショーや限定グルメのリアルなレビューは、これから現地のパークを訪れる予定の人にとって貴重な情報となりそうだ。旅行の計画を立てる際の参考にしてみてはいかがだろうか。