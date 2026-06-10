香港ディズニーを効率よく満喫！モバイルオーダー活用術＆おすすめ限定グルメ
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「香港でしか体験できない物を!! | 香港ディズニーランド Day 3 Vol.2」を公開した。動画では、香港ディズニーランド滞在3日目の後半として、迫力満点のキャッスルショーの鑑賞や、現地ならではの限定グルメを楽しむ様子が収められている。
YamatoStyleは、お城の前で行われる『Disney Friends Live: Party at the Castle!』を鑑賞。待ち時間が少なくても大迫力のショーを楽しめることに、「めちゃくちゃかっこよかった」「迫力もあってかなり楽しめました」とコメントしている。
その後、ランチタイムには「香港ディズニーランドならではのものを食べたい」と、アドベンチャーランドのレストラン「ウェイファインダーズ・テーブル」へ。モバイルオーダーを活用し、「シーフード・ラクサ・スープヌードル」を注文した。ホタテやイカなどのシーフードがたっぷり入ったライスヌードルについて、「あっさりしていて美味しい」とレビュー。一方で、レモングラスなどの香草やエビの風味に「結構強烈」と、海外特有の味付けであることも率直に伝えている。
食後には、メインストリートU.S.A.にある「マーケットハウス・ベーカリー」へ。スターバックスとコラボした限定タンブラーなどをチェックしつつ、「キャラメルソース バニラ フラペチーノ」を購入。さらにファンタジーランドの「プーさんコーナー」でショッピングを満喫し、充実したパーク体験の様子が紹介されている。
香港ディズニーランドならではのショーや限定グルメのリアルなレビューは、これから現地のパークを訪れる予定の人にとって貴重な情報となりそうだ。旅行の計画を立てる際の参考にしてみてはいかがだろうか。
YamatoStyleは、お城の前で行われる『Disney Friends Live: Party at the Castle!』を鑑賞。待ち時間が少なくても大迫力のショーを楽しめることに、「めちゃくちゃかっこよかった」「迫力もあってかなり楽しめました」とコメントしている。
その後、ランチタイムには「香港ディズニーランドならではのものを食べたい」と、アドベンチャーランドのレストラン「ウェイファインダーズ・テーブル」へ。モバイルオーダーを活用し、「シーフード・ラクサ・スープヌードル」を注文した。ホタテやイカなどのシーフードがたっぷり入ったライスヌードルについて、「あっさりしていて美味しい」とレビュー。一方で、レモングラスなどの香草やエビの風味に「結構強烈」と、海外特有の味付けであることも率直に伝えている。
食後には、メインストリートU.S.A.にある「マーケットハウス・ベーカリー」へ。スターバックスとコラボした限定タンブラーなどをチェックしつつ、「キャラメルソース バニラ フラペチーノ」を購入。さらにファンタジーランドの「プーさんコーナー」でショッピングを満喫し、充実したパーク体験の様子が紹介されている。
香港ディズニーランドならではのショーや限定グルメのリアルなレビューは、これから現地のパークを訪れる予定の人にとって貴重な情報となりそうだ。旅行の計画を立てる際の参考にしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。