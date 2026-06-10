混雑回避で快適！日曜日でもアトラクションをスムーズに楽しむ「香港ディズニーランド」攻略法
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「パーク最終日にまさかの大失敗 | 香港ディズニーランド Day 3 Vol.1」を公開した。動画では、香港ディズニーランド滞在3日目の様子を収めており、日曜日ながらもアトラクションをスムーズに楽しむ姿や、パレードの場所取りでの意外なハプニングが紹介されている。
滞在3日目となるパーク2日目は、ディズニー・ハリウッド・ホテルへの荷物移動の手続きからスタート。日曜日のため混雑を予想していたYamatoStyleだが、パーク内は空いており、快適に移動できる様子が映し出されている。入園後、まずはゲストリレーションズへ向かい、ファーストビジットを記念した20周年デザインの缶バッジを入手した。
その後、20周年の装飾が施されたお喋りするゴミ箱のキャラクター、PUSHくんに遭遇。「日本人ですか？あー、おはようございます」とまさかの日本語で対応される一幕もあり、一緒に記念撮影を楽しんだ。アトラクションでは、前日に混雑で乗れなかった「ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー」へ。待ち時間は昨日の半分以下となる20分で、急発進や後ろ向き走行などスリル満点なコースターを満喫している。
午後からは、20周年限定のパレード「Friendtastic! Parade」の鑑賞へ。ミラベルのフロートの停止位置で見るためキャストに場所を尋ねたが、「Mirabelle」が「LinaBell」と伝わってしまい、ダッフィーの停止位置で待機してしまうという大失敗が発生。それでも、キャラクターたちが華やかな衣装で登場するパレードの熱気を映像で伝えている。
アトラクションの混雑状況やパレードの停止位置の確認など、現地のリアルな雰囲気が把握できる動画となっている。香港ディズニーランドへの旅行を計画する際は、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。
滞在3日目となるパーク2日目は、ディズニー・ハリウッド・ホテルへの荷物移動の手続きからスタート。日曜日のため混雑を予想していたYamatoStyleだが、パーク内は空いており、快適に移動できる様子が映し出されている。入園後、まずはゲストリレーションズへ向かい、ファーストビジットを記念した20周年デザインの缶バッジを入手した。
その後、20周年の装飾が施されたお喋りするゴミ箱のキャラクター、PUSHくんに遭遇。「日本人ですか？あー、おはようございます」とまさかの日本語で対応される一幕もあり、一緒に記念撮影を楽しんだ。アトラクションでは、前日に混雑で乗れなかった「ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー」へ。待ち時間は昨日の半分以下となる20分で、急発進や後ろ向き走行などスリル満点なコースターを満喫している。
午後からは、20周年限定のパレード「Friendtastic! Parade」の鑑賞へ。ミラベルのフロートの停止位置で見るためキャストに場所を尋ねたが、「Mirabelle」が「LinaBell」と伝わってしまい、ダッフィーの停止位置で待機してしまうという大失敗が発生。それでも、キャラクターたちが華やかな衣装で登場するパレードの熱気を映像で伝えている。
アトラクションの混雑状況やパレードの停止位置の確認など、現地のリアルな雰囲気が把握できる動画となっている。香港ディズニーランドへの旅行を計画する際は、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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ディズニー好きはもちろん、遠くて、忙しくてなかなかパークへ行けない方へ状況や情報や体験動画をお届けできたらと思っています。