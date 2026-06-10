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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「パーク最終日にまさかの大失敗 | 香港ディズニーランド Day 3 Vol.1」を公開した。動画では、香港ディズニーランド滞在3日目の様子を収めており、日曜日ながらもアトラクションをスムーズに楽しむ姿や、パレードの場所取りでの意外なハプニングが紹介されている。



滞在3日目となるパーク2日目は、ディズニー・ハリウッド・ホテルへの荷物移動の手続きからスタート。日曜日のため混雑を予想していたYamatoStyleだが、パーク内は空いており、快適に移動できる様子が映し出されている。入園後、まずはゲストリレーションズへ向かい、ファーストビジットを記念した20周年デザインの缶バッジを入手した。



その後、20周年の装飾が施されたお喋りするゴミ箱のキャラクター、PUSHくんに遭遇。「日本人ですか？あー、おはようございます」とまさかの日本語で対応される一幕もあり、一緒に記念撮影を楽しんだ。アトラクションでは、前日に混雑で乗れなかった「ビッグ・グリズリー・マウンテン・ラナウェイ・マイン・カー」へ。待ち時間は昨日の半分以下となる20分で、急発進や後ろ向き走行などスリル満点なコースターを満喫している。



午後からは、20周年限定のパレード「Friendtastic! Parade」の鑑賞へ。ミラベルのフロートの停止位置で見るためキャストに場所を尋ねたが、「Mirabelle」が「LinaBell」と伝わってしまい、ダッフィーの停止位置で待機してしまうという大失敗が発生。それでも、キャラクターたちが華やかな衣装で登場するパレードの熱気を映像で伝えている。



アトラクションの混雑状況やパレードの停止位置の確認など、現地のリアルな雰囲気が把握できる動画となっている。香港ディズニーランドへの旅行を計画する際は、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。