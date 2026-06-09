《オリオン通り何度も行ったよ あそこに熊かよ》

6月8日、お笑いタレントの有吉弘行がXを更新。冒頭の驚きの声をあげた。これまで考えられなかった場所にクマが出没したことに衝撃が広がっている。

「オリオン通りは栃木県の県庁所在地・宇都宮の中心部にある全長約280mのアーケード街。飲食店など100店舗近くが軒を連ねる、宇都宮の繁華街を象徴する通りです。クマが出没するような場所とはこれまで考えられなかっただけに、有吉さんも含めて驚いている人が多いのでしょう」（栃木県出身の芸能記者）

有吉のポストに対しても、X上には

《地元民も驚いています。おそらくは川の側を通って来たかと思いますが、皆てんやわんやしています。熊騒動で宇都宮市全体で小・中学校は休校です。》

《子供や老人がいてない時でよかった。逃げれないよ。熊がでたら警報ならさないと》

など、驚きの声が相次いでいるほか、熊が逃げていく動画とともに

《昨日オリオン通りでのんでたら街中にクマいて横転 宇都宮こえー》

と、実際、目撃したユーザーによるポストもあがっている。

『テレ朝NEWS』によれば、オリオン通りにクマが出没したのは6月7日の午前2時過ぎ。オリオン通り商店街の防犯カメラが、歩行者2人の目の前を猛スピードで横切るように通り抜けていくクマの姿を捉えていた。その前日の夕方過ぎから宇都宮市内の中心部や住宅街の数箇所で目撃されていたクマは、体調1メートル超えの大きさと見られており、オリオン通りに出没した約3時間後には、宇都宮高校や姿川中学校付近でも目撃されている。前述の記者が語る。

「私の栃木の実家の両親のもとには、最初にクマが目撃された7日に知り合いの地元議員から、宇都宮南警察署による《熊の目撃情報》と注意喚起を促すLINEが送られてきたそうです。両親からは『今は帰省しなくていいから』と言われました。アクティブで出かけることが好きな両親ですが、『しばらく外には出ない』とすっかりクマに怯えた様子でした」

市内で相次ぐクマの目撃情報に、宇都宮市は「危険鳥獣対策本部」を設置し、パトロールを強化。その後クマは9日午後3時半ごろ、宇都宮市内の住宅に逃げ込んだところを、猟友会に麻酔銃で捕獲された。

「9日午前5時すぎには、宇都宮市峰町の宇都宮大学の構内で熊が目撃されたことで、大学は全学部を休講。市はドローンによるクマの捜索をおこなうなど厳戒態勢になっていました。

宇都宮に出没中のクマに人が襲われたという情報はありませんでしたが、6月2日に福島県福島市に出没したクマは、立て続けに4人を襲っていますからね。死者などが出なかったことは幸運でした」（社会部記者）

もはやどこに現れてもおかしくない現在、油断はできない。