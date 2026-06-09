フォルクスワーゲンらしい姿と動的能力に長けたシャシー

優れた操縦性と実用性を備えた、上品な見た目のファミリカーを現実的な価格で探すなら、第一候補に加わる1台はフォルクスワーゲン・ゴルフだろう。加えて、流行りのSUVがご希望で、高めの視界で運転したいなら、Tロックということになる。

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逞しいエンジンを積み、ブランドらしいスタイリングをまとい、動的能力に長けたシャシーを備えるTロックは、多くの人の要望へ応えてくれる。最近は、1万ポンド（約210万円）以下で悪くない初代を探せるようになってきた。



フォルクスワーゲンTロック（2017〜2025年／初代／英国仕様）

プラットフォームは、MQB。小柄なボディに合わせて、スポーティな調整を受けており、SUVへイメージする以上に機敏に身をこなす。全高が低めのプロポーションも、走りを意識して設計されたことを表している。

ステアリングは反応が良く正確で、運転する自信と安心感を生んでくれる。路面の凹凸をサスペンションは巧妙に均し、乗り心地も快適。ダイナミック・シャシーコントロールを実装する例なら、スポーツ・モードで一層意欲的な走りにも興じれる。

背の高いゴルフのように峠道を運転できる

オススメのエンジンは、英国仕様では189psの2.0L 4気筒ガソリンターボ。平均燃費は11.0km/Lに届かないが、滑らかで力強く、背の高いゴルフのように峠道を運転できる。そこまでのパワーが必要なければ、150psの1.5L 4気筒ターボも良いだろう。

1.0L 3気筒ガソリンターボや1.6L 4気筒ディーゼルターボは、少々非力。燃費重視なら、150psを発揮する2.0L 4気筒ディーゼルターボが望ましい。太いトルクで扱いやすく、燃費は18.0km/L前後を期待できる。



フォルクスワーゲンTロック（2017〜2025年／初代／英国仕様）

インテリアは、部分的にプラスティッキーながら、洗練されたデザインで堅牢性も充分。英国の場合、8.0インチ・タッチモニターや10.3インチ・メーターモニターは、SELグレード以上で標準装備だった。大人4名がゆったり座れる空間があり、荷室も広い。

スポーティな見た目通り、運転する喜びを与えてくれるクロスオーバー、Tロック。万能選手的なフォルクスワーゲンを、今ならお手頃価格で我が物にできる。

新車時代のAUTOCARの評価は？

小型クロスオーバーの中で、多くを凌駕する内容にあるTロック。手頃なサイズとスポーティな走り、SUVらしい実用性、ブランドらしいスマートさが融合した、魅力的なモデルへ仕上がっている。快適性にも優れた、理想的な1台だ。（2018年1月24日）



フォルクスワーゲンTロック（2017〜2025年／初代／英国仕様）

オーナーの意見を聞いてみる

クリスチャン・シュタン氏

「自分は、2023年に新車で購入しています。田舎に住んでおり、地上高の高いクルマが必要だったので。1.5LのTSIエンジンとDSGの組み合わせは、良い選択だったと思います。4万km以上走っていますが、今のところ大きな不具合はありませんよ」



フォルクスワーゲンTロック（2017〜2025年／初代／英国仕様）

購入時に気をつけたいポイント エンジン

1.5Lガソリンエンジンは、冷間時の吹け上がりがやや重め。回転が僅かに不安定な場合は、ソフトウエアのアップデートで解決できる。2.0L TSIユニットはタイミングチェーンで高耐久だが、それ以外はタイミングベルトの交換履歴を確かめたい。

ブレーキ

発進時、電動パーキングブレーキが問題なく解除されるか確かめたい。稀に固着する場合があるが、ソフトのアップデートで対応可能。ディスクやパッドが摩耗すると、減速時に曲がったり、ブレーキが鳴くことがある。キャリパーの調子も確かめたい。

トランスミッション



フォルクスワーゲンTロック（2017〜2025年／初代／英国仕様）

デュアルクラッチATのDSGは、エンジンを全開にして変速し、衝撃が出ないか確かめたい。フルード交換で滑らかさは回復できる。乾式クラッチ・ユニットは、湿式クラッチ・ユニットより耐久性で劣る。

電気系統とインテリア

床面や荷室が不自然に濡れていないか、雨天後に確かめたい。ルームミラー付近から、雨水が車内へ滲み出る場合もある。給油口のアクチュエーターが酷く濡れると、リッドが開かなくなることも。

知っておくべきこと

ホットなTロックがお望みなら、300psの「R」がある。0-100km/h加速4.8秒の俊足で、操縦性もワンランク上。ソフトトップのカブリオレも提供されていたが、日本へは未導入。四輪駆動版の方が、お値段はお高めだ。

英国ではいくら払うべき？ 7000ポンド（約147万円）〜1万5999ポンド（約335万円）

英国では、1.5LガソリンターボのTロックが主に売られている価格帯。

1万6000ポンド（約336万円）〜2万4999ポンド（約524万円）

状態の良い2.0LガソリンターボのTロックをお考えなら、英国ではこの価格帯から。小変更後の後期型や、コンバーチブルも探せる。

2万5000ポンド（約525万円）以上



フォルクスワーゲンTロック 2.0TSI SEL DSG 4モーション（2018年式／英国仕様）

走行距離が短い小変更後のTロックは、この価格帯から。300馬力の「R」も出てくる。

英国で掘り出し物を発見

フォルクスワーゲンTロック 2.0TSI SEL DSG 4モーション（英国仕様） 登録：2018年 走行距離：6万1100km 価格：1万6995ポンド（約360万円）

1サイズ上のタッチモニターとメーターモニターを搭載する、SELグレード。走行距離は長すぎず、整備記録が整っている。2.0Lガソリンターボの四輪駆動で、好燃費は期待できなくても、魅力的な運転体験を味わえるだろう。