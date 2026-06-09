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「塾講師ヒラ」が「【6月で確定】今勉強サボってる人、夏で成績崩壊します。」と題した動画を公開した。動画では、多くの受験生が陥る「負のループ」の正体と、夏休みに向けて成績を崩壊させないための「逆転の3ステップ」について解説している。



塾講師ヒラは、1500人の生徒の行動パターンを徹底的に分析した結果、勉強をサボってスマホを見てしまうのは「決して意志が弱いからではない」と指摘する。多くの受験生が「夏休みに入れば時間がたっぷりあるから自然と本気モードになれて、1日10時間勉強できるはずだ」という致命的な勘違いをしていると語る。



動画では、「夏は天王山だ」といって夏に本気で頑張って逆転しようとする考えこそが「不合格への特急券」であると一刀両断。夏は全員が本気で勉強するため実は差がつかず、ライバルは6月の時点で毎日コツコツと貯金をしている。6月に何もしていない人は、夏に増やすための元手を自分で捨てているのと同じだと厳しい現実を突きつけた。



さらに、成績が崩壊する人には、勉強の「構造」自体が物理的に壊れているという共通点があり、「やる順番を間違えている」「時間で管理している」「自分の意志でやろうとしている」という3つの致命的な欠陥があると説明する。最初に重く難しい問題から始めると、脳が強いストレスを感じて集中力が一気に下がる。また、脳は勉強した時間ではなく「変化があったかどうか」しか評価しないため、ダラダラと時間をかけても無意味だと説く。人間の意志は環境に対して無力であり、誘惑のある環境ではどんなに優秀な人でも普通に崩れると警鐘を鳴らした。



これらの欠陥を克服するため、塾講師ヒラは「勉強開始の1問を絶対に解ける問題にする」「勉強後に何ができるようになったか変化量を言語化する」「スマホを別室に置くなど、やらざるを得ない環境を作る」という3つのステップを提示。「人は『強いからやれる』のではなく『やれる環境にいるからやれる』だけ」と述べ、気合や根性といった精神論に頼らず、脳の仕組みを利用した正しい環境設計の重要性を力強く訴えかけた。