6月8日、7人組アイドルグループ「なにわ男子」が音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！』3時間スペシャル（TBS系）に出演した。熱愛を取りざたされた長尾謙杜は “異変” が見られたようで──。

長尾の熱愛は、6月7日の『文春オンライン』によって伝えられた。

「お相手は元E-girlsで、現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生さん。記事によれば、長尾さんと稲垣さんは、5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）でおこなわれたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合を別々に観戦後、友人女性も交えてマンションやバーで過ごしたとされています。

長尾さんは2023年の『文春オンライン』でも、元セクシー女優・三上悠亜さんと『Kis-My-Ft2』千賀健永さんと “三角関係” を報じられており、今回が2度めの熱愛報道となりました」（スポーツ紙記者）

冒頭の『CDTV』は、長尾の熱愛報道後、初めての出演となった。

「なにわ男子はデビュー5周年スペシャルライブと題して、デビュー曲『初心（ウブ）LOVE』をはじめ5曲を歌唱。パフォーマンス前には、メンバー同士、冗談を交えながら意気込みを語るなど、和気あいあいとした様子を見せていました」（芸能記者）

スペシャルライブで圧巻のパフォーマンスを見せたが、放送後のXでは

《長尾今にも泣きそうな顔してる》

《長尾の顔が気まずそうすぎる》

《心なしか長尾君の顔が暗い、？やっぱり今回の熱愛が原因かな》

など、長尾の “異変” を指摘する声が聞かれていた。

「長尾さんは、メンバー同士のトークで話す場面が少なく、笑顔を見せる場面もありましたが、ぎこちなく感じる人もいたようです。パフォーマンス前、番組の公式Xアカウントで7人の集合写真が公開されたのですが、ここでも長尾さんの表情が硬く見えることが指摘されています」（前出・芸能記者）

なにわ男子は、2021年にCDデビュー。デビュー直後から、キラキラした衣装やラブソングで “王道アイドル” として人気を博し、2026年に5周年を迎えた。

「当初は恋愛ソングのイメージが強かったですが、近年はダンスナンバーやクールな楽曲を歌唱することも増え、グループとして少しずつイメージ転換しつつありました。

1カ月後にツアーが始まるとあって、音楽番組での露出も増える時期です。“イメージ転換期” に熱愛が取りざたされたことで、今後のCD売り上げなどに影響することを懸念する向きもあるようです」（同前）

7月からのツアーで、長尾は名誉挽回のパフォーマンスを見せられるか。