【つくれぽ1200人】思い立ったら作れる！朝食にもおすすめ「バナナブレッド」

難しい手順なし！絶賛バナナブレッドのレシピ

クックパッドユーザーから絶賛のつくれぽが1200人以上！ 簡単でおいしく作れる「バナナブレッド」のレシピをご紹介します。時間をかけてバターを常温にもどす必要がなく、混ぜて焼くだけのシンプルな手順で、朝食やおやつにぴったりです。

バターの下準備は電子レンジで

1. 電子レンジで加熱してやわらかくしたバターを泡立て器でクリーム状にします。砂糖をすり混ぜ、溶き卵を少しずつ加えて混ぜます。





2. 粉類をふるいながら加えてゴムべらでさっくりと混ぜ、バナナを握りつぶして加え、さらに混ぜます。





3. 型に流し入れ、170度のオーブンで焼けば完成！ よりしっとりさせたい場合は、粗熱をとってラップで包んで冷まします。





簡単でおいしい！と絶賛の声、多数

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも「簡単でおいしい！」「ふんわりと口どけが良いですね」など、レシピの作りやすさと、味や食感を絶賛する声がたくさん届いています。





チョコチップやナッツを入れたり、バナナをトッピングして焼いたりと、アレンジも参考になります。お手頃価格の材料で、手間もかからずおいしいおやつを作れるのは嬉しいですね。すきま時間でさっと作れるバナナブレッド、朝食やおやつにいかがでしょうか。（TEXT：菱路子）