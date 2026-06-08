お笑いタレントのもう中学生(43)がパーソナリティーを務めるSBCラジオ「もう中学生のおラジオ中」（土曜後9・30）が、今月いっぱいで放送を終了すると発表した。リスナーから悲しみの声が広がっている。

長野出身のもう中をパーソナリティーに迎え、2022年10月に放送を開始した同番組。もう中にとっては自身初となる冠ラジオとなった。

6日の放送内で番組終了を発表。公式は改めてSNSを通じ「今回の放送でお伝えさせていただいた通り、今月いっぱいをもちまして『もう中学生のおラジオ中』はゴールします」と伝え「急なお知らせとなってしまい申し訳ございません。およそ4年間本当にありがとうございました！最後までよろしくお願いします！」と感謝を伝えた。

突然の終了発表に、リスナーからは「愕然として立ち上がれないほどのショックです でも、前しか向かねえ！精神で最後までお供させてください」「急すぎるのはきっと理由があるのでしょうし言えないのでしょうけど…悲しいです 私にとって、心のオアシスです！お陰で、色んなこと頑張ろうと思えました」「急でびっくりしましたよもう…いつかまたシーズン2があることを心待ちにしていますまた『長野県に行きたい』と思わせてくれる楽しい番組を待っていますね」「うそでしょ」と惜しむ声が上がった。