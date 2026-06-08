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CHIKA氏が自身のYouTubeチャンネルで「SFCがLiteとPlusに分離！次はファーストクラスも2極化⁉️」を公開した。動画では、2028年から始まるANAのスーパーフライヤーズカード（SFC）制度の改定を皮切りに、国内線ファーストクラスでもサービスの2極化が進むのではないかという独自の見解を語っている。



2028年度から、SFCは年間決済額300万円を境に「PLUS」と「LITE」に分かれ、LITEではラウンジ利用やスターアライアンスゴールドの特典が外れることが発表された。CHIKA氏はこの制度改定について、「実はこれから起きるもっと大きな変化の序章なんじゃないか」と推測。これまでのANAカード券面からのロゴ削除などがLITE化への「壮大な伏線」だったと指摘した。



その上で、次の変化として「座席のLITE化がやってくる」と予想する。国内線の最上級シートであるファーストクラスも、これまでのフルサービスを提供する「PLUS」と、広い座席の快適さやラウンジ利用はそのままに機内食を省いて運賃を抑えた「LITE」に分かれる可能性があると語る。背景には、海外の航空会社ですでに進んでいるサービスの「アンバンドル化（切り売り）」という世界的なトレンドがあると分析した。



さらに、最近SNSで話題となった「ファーストクラスで食事が提供されない便があった」というニュースに触れ、「将来の『ファーストクラスLITE』の壮大なテストケース、あるいは予行演習のようにも見えませんか？」と考察を展開した。



最後にCHIKA氏は、ルールの変更を悲観するのではなく、「ルールをしっかり理解して、変化の先を読める変態だけが、最高にコスパ良く、誰よりも豊かな旅をデザインできる」と断言。「変わり続ける空のルールを、これからも一緒に面白がりながら、最高の旅を続けていきましょう」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。