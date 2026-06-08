長嶋一茂、1000万円の盆栽を壊した過去 所有していた父・長嶋茂雄さんの反応
タレントの長嶋一茂（60）が、7日放送の日本テレビ系『一茂×かまいたち ゲンバ』（毎週日曜 前10：25）に出演。1000万円の盆栽を壊したときの、父・長嶋茂雄さんの反応を明かした。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
かまいたちの山内健司、濱家隆一とともに「日本伝統文化のゲンバ」を体験する中で、東京・丸の内の盆栽店を訪れた。番組は、盆栽の輸出額が増加しており、国内でも“ミニ盆栽”が注目されていることを紹介。一茂は「盆栽にいくらしいんだよね、年取るとね」「うちのおやじもそうだった」などと語っていた。
店内には様々な盆栽が展示されており、なかでもエントランス前に置かれていた樹齢250年の盆栽の価格が700万円と紹介された。
かまいたちの2人が「ええ！」「700万？」と驚く中、一茂は冷静な様子で「するよ、700万。俺は別に驚かないもん、俺が壊した盆材1000万だから」と告白。かまいたちはさらに驚き、山内から「お父さん怒らなかった？」と聞かれると、「怒らない。俺、怒られたことない」と振り返った。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
かまいたちの山内健司、濱家隆一とともに「日本伝統文化のゲンバ」を体験する中で、東京・丸の内の盆栽店を訪れた。番組は、盆栽の輸出額が増加しており、国内でも“ミニ盆栽”が注目されていることを紹介。一茂は「盆栽にいくらしいんだよね、年取るとね」「うちのおやじもそうだった」などと語っていた。
かまいたちの2人が「ええ！」「700万？」と驚く中、一茂は冷静な様子で「するよ、700万。俺は別に驚かないもん、俺が壊した盆材1000万だから」と告白。かまいたちはさらに驚き、山内から「お父さん怒らなかった？」と聞かれると、「怒らない。俺、怒られたことない」と振り返った。