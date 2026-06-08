部下が上司を信頼するかは、上司の「ふるまい」で決めている。

優秀なマネージャーは、「少しだけ演技」する。あえて「演じること」を選べば、「部下に信頼される」「会社に評価される」「自分も疲れない」職場になる。そんなリーダーの実践的なふるまい方をまとめたのが、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』（本田淳也著）である。本稿では、同書の内容を一部抜粋して紹介する。

部下から相談されたときに絶対にしてはいけないこと

「課長、先週ご相談した件、いかがでしょうか？」

部下から、こんなふうに催促されたことはありませんか。

難しい案件を相談されて「検討しておく」と答えたまま、うやむやにしてしまう。

忙しさもあるでしょう。

判断に迷うこともあるでしょう。

でも、この「返事のない相談」が、部下に与えるダメージは想像以上に大きいのです。

宙ぶらりん状態の部下が抱える不安

「相談したのに答えがもらえない」状況で、部下は仕事を進められません。

お客さんに回答できない、他のメンバーにも迷惑をかける――そんな不安の中で待ち続けているのです。

「上司が頼りなくて困っている」という声は少なくありません。

「相談しても『うーん、どうしようかな』で終わる」

「『検討します』と言ったきり、1週間音沙汰なし」

「『とりあえず様子見で』と判断を先送りするだけ」

こうした体験をした部下は、次第に「このリーダー、大丈夫かな」という気持ちになり、信頼関係が崩れていきます。

リーダーに求められる「判断する覚悟」

そもそも、リーダーの役割のひとつは「判断すること」です。

会社から権限を与えられている以上、何らかの形で返答する責任があります。

もし判断できないなら、さらに上司に相談するか、期限を明示して待ってもらう。

「これは重要な案件だから、部長に相談してから回答するね。明日の午後には返事をする」

「情報が足りないから、関係部署に確認したい。木曜日までには必ず答えを出す」

こうした対応であれば、部下は安心して待つことができます。

「向き合う覚悟」が信頼を生む

どんなに難しい案件であっても、必ず向き合い、何らかの答えを出す。

その覚悟を持ったリーダーの下で、部下は安心して働けます。

相談されるということは、部下があなたを頼りにしている証拠です。

その信頼に応えるためにも、「相談したけど、返事がもらえない」を「相談してよかった」に変える。

それが、現代のリーダーに求められている姿勢なのです。

（本稿は、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』の発売を記念したオリジナル記事です）