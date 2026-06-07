　FC町田ゼルビアは6日、2026-27シーズンの新1stユニフォームを公式サイトで発表した。同日からクラブゼルビスタ(公式ファンクラブ)先行1次販売を開始している。

　クラブはブルーのフィールドプレーヤー用について「町田の鼓動。胸元から生まれた光の鼓動が、ホログラムのように広がり、新たなユニフォームを形成。クラブ、ファン・サポーター、そして町田市の想いが重なり合うエネルギーを表現しています」と紹介。GK用はオレンジとなっている。

　デザインを披露したクラブ公式X(@FcMachidaZelvia)に対し、「めっちゃかっこいい」「センターエンブレム」「まさかのフェロー諸島(代表ユニフォーム)」「ガンバ大阪の95年ユニ」「ウルトラマンっぽくって、わたくし大好き」などの声が届いた。