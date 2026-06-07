「まさかの…」「めっちゃかっこいい」「ウルトラマンっぽい」町田が新1stユニフォームを発表
FC町田ゼルビアは6日、2026-27シーズンの新1stユニフォームを公式サイトで発表した。同日からクラブゼルビスタ(公式ファンクラブ)先行1次販売を開始している。
クラブはブルーのフィールドプレーヤー用について「町田の鼓動。胸元から生まれた光の鼓動が、ホログラムのように広がり、新たなユニフォームを形成。クラブ、ファン・サポーター、そして町田市の想いが重なり合うエネルギーを表現しています」と紹介。GK用はオレンジとなっている。
デザインを披露したクラブ公式X(@FcMachidaZelvia)に対し、「めっちゃかっこいい」「センターエンブレム」「まさかのフェロー諸島(代表ユニフォーム)」「ガンバ大阪の95年ユニ」「ウルトラマンっぽくって、わたくし大好き」などの声が届いた。
クラブはブルーのフィールドプレーヤー用について「町田の鼓動。胸元から生まれた光の鼓動が、ホログラムのように広がり、新たなユニフォームを形成。クラブ、ファン・サポーター、そして町田市の想いが重なり合うエネルギーを表現しています」と紹介。GK用はオレンジとなっている。
✨━━━━━━━━━━— FC町田ゼルビア (@FcMachidaZelvia) June 6, 2026
2026/27シーズン
1stユニフォーム発表
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⚡️「町田の鼓動」⚡️
本日20:00より、オンラインストアにてクラブゼルビスタ会員限定「FP1st先行1次販売」を開始
詳細はこちら⏬https://t.co/DGIduYBtst#FC町田ゼルビア #zelvia pic.twitter.com/7pCbeEUDYP