6月5日、朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）で、4日に開催されたマイケル・ジャクソンをモデルとした映画、『Michael／マイケル』のジャパンプレミアの様子が報じられた。そのなかで、イベントに登場した香取慎吾へのインタビューが放送されたのだが、その内容に疑問の声が広がっている。

レッドカーペットに、紺色のジャケットを羽織ったスーツ姿で登場した香取。その様子を報じながら、2006年に香取とマイケル・ジャクソンが実際に共演したバラエティ番組『SMAP×SMAP（スマスマ）』が振り返られた。

「字幕には『バラエティ番組でマイケル・ジャクソンと初対面』と記され、『スマスマ』という具体的な番組名が入っていなかったのです。その後、フジテレビの鈴木唯アナウンサーが香取さんにインタビューした様子が放送され、『バラエティ番組でお会いしたということですけれども』と、こちらでも番組名を明かさず質問していました。自局で放送していた人気番組だったにもかかわらず、番組名を出さないことに不自然さが指摘されたのです」（芸能担当記者）

《フジテレビなのに#スマスマを字幕で“バラエティ番組”とタイトル出さない違和感》

《スマスマってはっきり言わずにバラエティ番組って、濁したのはなぜ？》

Xには、首を傾げる声が多数、あがっている。それだけではなく、インタビューへの香取の回答が、その違和感を強調させたという。

「鈴木アナのインタビューに対して、香取さんは『そうです、フジテレビじゃん』とツッコミを入れ、さらに『そうですよ、スマスマで!』と気負うことなく番組名を出し、『メンバーみんな、サプライズだったので、みんなびっくりして』と、当時のSMAPのメンバーの様子を語っていました。そうした対応に、フジテレビ側の姿勢が、より目立ってしまうことになりました」（前出・芸能担当記者）

『スマスマ』の名前を出さなかった背景を、テレビ局関係者はこう話す。

「SMAPは、2016年12月26日の『スマスマ』の最終回を最後に解散しました。解散は、当時の旧ジャニーズ事務所のお家騒動から発展し、メンバー間の確執も取り沙汰されたことがありました。さらに、2024年には中居正広氏と元フジテレビ女子アナウンサーとのトラブルが発覚し、中居氏は芸能界を去り、フジテレビの存続の危機となるほどの大問題となりました。

こうした背景から、フジテレビがSMAPの名前を出さないための配慮だったのではないかという憶測が出ているようです。真相は不明なものの、煮え切らないモヤモヤが視聴者には残ってしまいました」

番組が放送されていた事実は、変えようがない話なのだが……。