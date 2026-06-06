6月5日、タレントの渋谷凪咲がInstagramを更新。2023年からレギュラーモデルを務める雑誌『andGIRL』でのオフショットを公開し、ふだんとは違う大人っぽい雰囲気が注目を集めている。

渋谷は《夏服は風通しがいいです 笑》とコメントを添え、撮影時の写真を投稿。公開された3枚の写真では、柔らかな日差しのなかで落ち着いた表情を見せていた。

「カットワークレースが施された白のブラウスに、ワイドパンツを合わせたオールホワイトコーデでした。ブラウスのウエスト部分がわずかに開いたデザインになっており、さりげなくおへそが見えるスタイリングが印象的です。ふだんの明るいキャラクターとのギャップもあり、大人の魅力が際立っていました」（芸能ジャーナリスト）

このショットにXでは、

《涼しそうですね〜 白いコーデ夏に最適いいね〜》

《いつもと違ってこれはこれでいいね》

といった声が寄せられている。

渋谷は2012年にNMB48の4期生としてデビュー。2023年12月にグループを卒業すると、バラエティ番組を中心に活躍の場を広げ、現在は『かまいたちの机上の空論城』（関西テレビ）などに出演している。その親しみやすいキャラクターで、幅広い世代から支持を集めている。

「渋谷さんは親しみやすさが魅力の一方、2023年5月から下着ブランド『Wing』のイメージキャラクターに就任するなど、スタイルを生かした仕事もこなしています。アイドル卒業後も新たな魅力を見せ続けており、活躍の幅はさらに広がっていきそうです」（前出・芸能ジャーナリスト）

女優としても、存在感を発揮している。

「2025年に放送されたドラマ『地獄の果てまで連れていく』（TBS系）では、人気インフルエンサーでありながら裏の顔を持つ女性を熱演しました。これまでのイメージを覆す鬼気迫る演技が話題となり、第123回ザテレビジョンドラマアカデミー賞助演女優賞を受賞しました。バラエティで見せる姿との、振れ幅が評価された印象です」（同前）

今回も、その新鮮な姿に多くのファンが魅了されたようだ。