1週間限定の半額祭！出前館史上初、すかいらーく3大ブランドで同時開催
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、株式会社すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」による3ブランド同時の「半額祭」を、2026年6月4日（木）から6月10日（水）までの1週間限定で実施する。
■ 出前館史上初！「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」の人気メニューが同時に半額
本格的な梅雨の到来により外出が億劫になり、家庭での献立づくりや自炊に疲れを感じやすくなるこの時期。そんな中、デリバリーならではのワクワク感と満足感を届けるため、すかいらーくブランドの垣根を越えた夢の「半額祭」が開催される。
対象となるのは、各ブランドを代表する人気メニューやリピート率の高い定番メニューだ。期間中は対象商品を通常価格の半額となる50％OFFで注文でき、自宅やオフィスで手軽に楽しめる。
雨の日の買い出しやキッチンに立つ手間が負担になりがちな梅雨の季節。出前館を開くだけで、すかいらーくグループを代表するファミリーレストランの味を、お得な価格で味わうことができる。「今日はガスト、明日はバーミヤン、週末はジョナサン」といったファミレスの“はしご”を楽しむのもよし、昼食や夕食にもう一品加えるのもよし。さまざまなシーンで気軽に店舗の味を楽しめる絶好の機会となりそうだ。
【対象商品】
【ガスト】チーズINハンバーグ弁当
通常価格 1,090円 ⇒ キャンペーン価格 540円
※店舗により価格が異なる。
ガスト不動の人気No.1メニュー！ハンバーグの中からとろーりチーズがたまらない、ガスト一推しのハンバーグ弁当！ 今だけ驚きの価格で楽しめる。
【バーミヤン】油淋鶏（ユーリンジー）
通常価格 1,040円 ⇒ キャンペーン価格 520円
一枚一枚丁寧に衣をつけて揚げた大判の鶏肉に甘酢タレが絶妙なバーミヤンの看板メニュー。おかずにも、おつまみにも最適。
※バーミヤンは一部店舗のみ対象。
【ジョナサン】やみつきミートのJonathan'sスープパスタ
通常価格 1,390円 ⇒ キャンペーン価格 690円
しっかりトマトが効いたスープ仕立てのミートソースパスタ。きのこ×チーズの濃厚な旨みが後を引く一皿。パスタは自家製生パスタを使用している。おうちで手軽にファミレス気分を味わえる。
※ジョナサンの一部店舗は対象外。
＜「半額祭」 詳細＞
期間：2026年6月4日（木）〜2026年6月10日（水）
内容：「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」それぞれの対象商品が50%オフで注文可能。
※バーミヤンは一部店舗のみ対象。
※ジョナサンの一部店舗は対象外。
詳細：https://demae-can.com/link/cam/lp/skylark50off260604
【キャンペーンについて】
・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がある。詳細ページを確認のこと。
・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がある。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となる。
■「半額祭」 詳細
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【対象商品】
【ガスト】チーズINハンバーグ弁当
通常価格 1,090円 ⇒ キャンペーン価格 540円
※店舗により価格が異なる。
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【バーミヤン】油淋鶏（ユーリンジー）
通常価格 1,040円 ⇒ キャンペーン価格 520円
一枚一枚丁寧に衣をつけて揚げた大判の鶏肉に甘酢タレが絶妙なバーミヤンの看板メニュー。おかずにも、おつまみにも最適。
※バーミヤンは一部店舗のみ対象。
【ジョナサン】やみつきミートのJonathan'sスープパスタ
通常価格 1,390円 ⇒ キャンペーン価格 690円
しっかりトマトが効いたスープ仕立てのミートソースパスタ。きのこ×チーズの濃厚な旨みが後を引く一皿。パスタは自家製生パスタを使用している。おうちで手軽にファミレス気分を味わえる。
※ジョナサンの一部店舗は対象外。
＜「半額祭」 詳細＞
期間：2026年6月4日（木）〜2026年6月10日（水）
内容：「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」それぞれの対象商品が50%オフで注文可能。
※バーミヤンは一部店舗のみ対象。
※ジョナサンの一部店舗は対象外。
詳細：https://demae-can.com/link/cam/lp/skylark50off260604
【キャンペーンについて】
・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がある。詳細ページを確認のこと。
・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がある。
・記載の内容はニュースリリース公開日時点での情報となる。
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