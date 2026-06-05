MLB2026年シーズンはまだオールスター前だというのに、チラホラと今オフの話題を取り上げるようにもなってきた。その中心となるのがデトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の去就だ。

「MLB実働6年めで54勝39敗と特別な成績を残しているわけではありません。ただ、2024年からの2年では、18勝4敗、13勝6敗の成績で2年連続サイ・ヤング賞を獲得しています。現在、“最強左腕”と呼ばれるゆえんですね」（スポーツ紙記者）

その彼がシーズン終了後にフリーエージェント（FA）となるため、所属先以外の多くの球団が徹底マークしているという状況だ。

「タイガースの方針としては、今季のポストシーズン（PS）進出を目指すうえで最重要の戦力と考え、シーズン中のトレードの可能性は極めて低いと報じられていました。

ところが、チームが不振に陥り、6月4日現在（日本時間5日）、ア・リーグ中地区で25勝38敗と大きく負け越し。トップのクリーブランド・ガーディアンズとは11ゲームもの大差をつけられ、5位と低迷しています。

加えてスクーバル自身も5月上旬に左ひじの遊離体除去手術を受け負傷者リスト（IL）入りしていて、最短でも復帰は7月ごろになると見られています。

そのため、タ軍は開幕前の方針を変えざるを得なくなり、いい条件ならばトレード期間となる米国東部時間8月3日午後6時（日本時間4日午前）までに、エースを放出する可能性が出てきました」（現地記者）

移籍先として、これまで取り上げられてきたチームの中で最も有力とされたのがロサンゼルス・ドジャースだった。

「ド軍史上初のワールドシリーズ3連覇を目指すうえで、以前から彼の獲得には積極的だったと言われています。ド軍には若く有望な若手が多く在籍しているため、トレード要員には事欠かないですからね」

ただし、これまではあくまで“外野”の声。ド軍関係者がスクーバルについて言及したことはなかった。その流れが変わったのは、3日（日本時間4日）のことだった。

「ロバーツ監督が米全国紙『USAトゥデイ』のボブ・ナイチンゲール記者の取材に応じ、スクーバルについて初めて語ったとされています。近年、ド軍は金に糸目をつけずに大物選手を“乱獲”していて、MLBファンからは『野球を台無しにしている』『金満球団だ』とさえ言われているんです。そのことをロバーツ監督はわかっていながら、“乱獲”にスクーバルまで加わる可能性を聞かれると『（MLBファンの）彼らは激怒するだろうな』と、挑発とも取れる言葉を発しています。さらに『我々にはトレードを実現できるだけのプロスペクト（若手有望株）の資産がある。タ軍を相手にそれができる数少ない球団のひとつだ』とも発言していて、まるで周囲の反応を楽しんでいるかのようです。ロバーツ監督の高飛車な態度に拍車がかかってきました」（前出記者）

強すぎればアンチが誕生するのは自然の摂理。Xでも荒れた投稿が多い。

《左投げ先発もう一枚欲しいのかもだけど、やり過ぎだって》

《いたらそりゃ強いよ でもいらないだよ、過剰だよ》

《ドジャース行ったらさらにアンチが増えますね》

「ド軍1強」はしばらく続きそうだが、同時に“アンチ”も増え続けるだろう。