「違い」は企業の武器になるのか。エプソンとヘラルボニーが示す新しい経営の形
障害者アートは、もはや福祉や支援の文脈だけで語られるものではない。企業の技術と結びつき、商品や体験として社会に実装されることで、新たな経済価値を生み出し始めている。「セイコーエプソン」と「ヘラルボニー」による共創プロジェクトは、その象徴的な取り組みだ。アートとテクノロジーが出会うことで、多様性はどのように価値へ変わるのか。
企業が障害者アートに注目する背景には、“多様性が競争力になる時代”の到来がある。AIでは代替できない創造性と、従来の価値観では生まれないイノベーションの必要性、そして社会価値と経済価値の両立。企業経営が大きく変化する中で、障害者アートは新たな価値創造の源泉として注目を集めている。
2026年6月4日（水）、エプソンとヘラルボニーによる共創活動発表会では、エプソン代表取締役社⻑・𠮷⽥潤吉氏と、ヘラルボニー代表取締役・松⽥⽂登⽒が登壇し、ヘラルボニーが開催中の展覧会会場でプロジェクトへの想いや今後の展望について語った。
■「支援」ではなく、価値を生み出す共創へ
エプソンは、へラルボニーが主催する国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2026」のゴールドパートナーに就任した。今回、エプソン賞を受賞した中野道仁氏の作品「Difference」をモチーフに、PCやプリンターの特別デザインモデルのモックアップもお披露目された。
注目すべきは、この取り組みが単なるCSRや社会貢献の文脈で語られていない点だ。
エプソンの𠮷田氏は、「利益が増大することは、価値があるということ」と語る。そのうえで、「創業以来大切にしてきた個性を尊重し、多様性を発揮するという考えのもと、新しい価値を創造するためには、多様な価値観や個性が融合することが不可欠である」と強調した。
企業の役割は、人の可能性を見いだすだけではない。その可能性が発揮される場をつくることにある。今回の共創は、エプソンが培ってきた「印刷」「体験」「クリエイティビティ」の領域おける価値創出を通じて、人の内にある創造性を可視化する取り組みでもある。
エプソンは障害者雇用にも長年取り組んできた。特例子会社「エプソンミズベ株式会社」では、ノベルティや販促物の制作などを担っており、今回、共創活動発表会で来場者に配布されたトートバッグも同社が制作したものだ。多様な人材が活躍できる環境づくりは、今回の共創にも通じる企業文化の一つといえる。
■「Difference」が映し出す多様性の本質
今回エプソン賞に選ばれた中野道仁氏の作品「Difference」は、遠くから見た時と近くで見た時の印象が大きく変わる作品だ。
全体としては大胆で力強い世界観を持ちながら、近づいて見ると、一つひとつの要素が繊細で、すべて異なる個性を持っている。
エプソンの𠮷田氏は、この作品について「一つひとつが違いながらも、それらが集まることで一つの世界をつくっている点に強く惹かれた」と感想を述べた。まさに「違い」があるからこそ生まれる調和がある。そのダイナミズムが、今回のテーマである「多様性を価値に変える」という考え方と重なる。
ヘラルボニー代表の松田氏も、「違いは“豊かさ”であり、“イノベーションの源泉”」と指摘し、「企業や組織において、違いは時に難しさにもなる。しかし、すべてが同じであれば新しいものは生まれない。異なる個性が交わり、余白を生み、そこから新たな価値が立ち上がっていく」と述べた。「Difference」は、異なる個性が交わることで生まれる価値を象徴する作品ともいえる。
■効率では生まれない価値がある
今回の対談で興味深かったのは、AI時代におけるアートの意味にも話が及んだことだ。
ヘラルボニーの松田氏は、「障害のある作家たちの作品は、AIや効率に左右されない表現である」と語った。
「私たちは、障がいのある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで、これまでになかった持続可能なビジネスモデルを構築してきた」と話す。
「多くの人は、締め切りや効率に追われて生きている。しかし、作家たちはまったく違う。納得するまで描き続け、その没入の中から生まれる表現には、私たちが到達できない豊かさがある。そのプロセスから生まれる線や色、密度には、人間にしか生み出せない強さがある」と語った。
𠮷田社長も、「AIの背後には、必ずリアルなものがあり、そこから学習や変化が生まれる。だからこそ、人間が生み出す本質的なエネルギーや創造性は、これからの時代においても重要な意味を持つ」と述べた。
エプソンが持つ印刷技術や映像技術は、作家が生み出した表現を損なうことなく社会へ届ける役割を担う。アートとテクノロジーの関係は、代替ではなく、相互に価値を高め合うものなのだ。
■障害者アートを「作家の仕事」として社会に届ける
ヘラルボニーの姿勢で印象的だったのは、松田氏の「障害を持つアーティストとしてではなく、一人の作家としてシンプルに伝えていけることが一番うれしい」という言葉だ。
障害者アートは、ともすると「かわいそう」「支援したい」といった文脈で語られやすい。しかしヘラルボニーは、その見方を変え、「障害とアート」のイメージを塗り替えた。
当初、障害のある作家の作品をビジネスとして立ち上げることに対して、松田氏はまわりから「99％、いや100％の人から、成立するはずがない、非営利でやるべきだ、と反対された」と振り返る。
それでも松田氏は、作品を福祉の文脈で消費するのではなく、正当な対価を支払うIPビジネスとして育ててきた。今回のエプソンとの共創も、その延長線上にある。
トートバッグやTシャツ、ポストカード、そして将来的にはPCやプリンターのリッド（フタ部分）の実装など、日常の様々なプロダクトに作品が展開されることで、アートは特別な場所だけでなく、暮らしや仕事の場に入り込んでいく。
障害者アートは、「見るもの」から「使うもの」「社会に流通するもの」へと変わり始めている。
■「違い」は企業の武器になるのか
大企業が今、障害者アートに注目する理由は、社会貢献の看板が必要だからではない。背景には、以下のような企業経営の変化があるからだ。
・AIでは代替できない創造性
・従来の価値観では生まれないイノベーション
・多様性を競争力へ変える経営
・社会価値と経済価値の両立
成熟した市場において、企業はこれまでにない視点や感性を求められている。機能や性能だけでは差別化が難しくなり、AIが効率化を進める時代だからこそ、人間の独自性や違いが価値になる。
今回の対談で印象的だったのは、両社が「違い」を課題ではなく価値の源泉として捉えていたことだ。
エプソンの吉田氏は、「私たちの使命は、未来を実装すること」と語った。「人の可能性を見つけるだけでなく、それが発揮される場をつくり、社会の中で価値として循環させることが役割だ」と述べる。
■「違い」を価値に変える挑戦
一方、ヘラルボニーの松田氏は、「一つの作品との出会いが、作家の人生を変えることがある」と語る。「今回、エプソン賞に中野道人さんの作品が選ばれたことで、これまでよりも圧倒的に大きな広がりが生まれる。そうなれば彼の生き方が変わり、人生が変わり、チャレンジできる幅も変わっていく」
そう話す松田氏の表情からは、単なるビジネスを超え、ヘラルボニー創業の原点でもある、重度知的障害を伴う自閉症の兄への思いと、ヘラルボニーの作家たち一人ひとりの未来が開かれることへの期待がにじむ。
技術とアート。大企業とスタートアップ。異なる個性が出会い、それぞれの強みを持ち寄ることで新たな価値が生まれる。
エプソンとヘラルボニーの共創・協働が示すのは、多様性を受け入れるだけでは十分ではないということだ。大切なのは、その違いが価値として発揮される場をつくり、社会へ実装していくことにある。
障害者アートを支援の対象から価値創造の源泉へ。アートを鑑賞の対象からビジネスや暮らしの中へ。「違い」は、克服すべきものではなく、新しい価値を生み出す源泉になる。だから今、多くの企業が障害者アートに注目している。
そこにあるのは福祉の文脈ではく、これまでにない視点や創造性を社会や事業の価値へと変えていく、新しい経営の可能性だ。エプソンとヘラルボニーの共創は、「多様性を価値へ変える」とは何かを示す、ひとつの実践例と言えるだろう。
テクニカルライター 脇谷 美佳子
■セイコーエプソン株式会社
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■「支援」ではなく、価値を生み出す共創へ
エプソンは、へラルボニーが主催する国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2026」のゴールドパートナーに就任した。今回、エプソン賞を受賞した中野道仁氏の作品「Difference」をモチーフに、PCやプリンターの特別デザインモデルのモックアップもお披露目された。
注目すべきは、この取り組みが単なるCSRや社会貢献の文脈で語られていない点だ。
エプソンの𠮷田氏は、「利益が増大することは、価値があるということ」と語る。そのうえで、「創業以来大切にしてきた個性を尊重し、多様性を発揮するという考えのもと、新しい価値を創造するためには、多様な価値観や個性が融合することが不可欠である」と強調した。
企業の役割は、人の可能性を見いだすだけではない。その可能性が発揮される場をつくることにある。今回の共創は、エプソンが培ってきた「印刷」「体験」「クリエイティビティ」の領域おける価値創出を通じて、人の内にある創造性を可視化する取り組みでもある。
エプソンは障害者雇用にも長年取り組んできた。特例子会社「エプソンミズベ株式会社」では、ノベルティや販促物の制作などを担っており、今回、共創活動発表会で来場者に配布されたトートバッグも同社が制作したものだ。多様な人材が活躍できる環境づくりは、今回の共創にも通じる企業文化の一つといえる。
■「Difference」が映し出す多様性の本質
今回エプソン賞に選ばれた中野道仁氏の作品「Difference」は、遠くから見た時と近くで見た時の印象が大きく変わる作品だ。
全体としては大胆で力強い世界観を持ちながら、近づいて見ると、一つひとつの要素が繊細で、すべて異なる個性を持っている。
エプソンの𠮷田氏は、この作品について「一つひとつが違いながらも、それらが集まることで一つの世界をつくっている点に強く惹かれた」と感想を述べた。まさに「違い」があるからこそ生まれる調和がある。そのダイナミズムが、今回のテーマである「多様性を価値に変える」という考え方と重なる。
ヘラルボニー代表の松田氏も、「違いは“豊かさ”であり、“イノベーションの源泉”」と指摘し、「企業や組織において、違いは時に難しさにもなる。しかし、すべてが同じであれば新しいものは生まれない。異なる個性が交わり、余白を生み、そこから新たな価値が立ち上がっていく」と述べた。「Difference」は、異なる個性が交わることで生まれる価値を象徴する作品ともいえる。
■効率では生まれない価値がある
今回の対談で興味深かったのは、AI時代におけるアートの意味にも話が及んだことだ。
ヘラルボニーの松田氏は、「障害のある作家たちの作品は、AIや効率に左右されない表現である」と語った。
「私たちは、障がいのある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで、これまでになかった持続可能なビジネスモデルを構築してきた」と話す。
「多くの人は、締め切りや効率に追われて生きている。しかし、作家たちはまったく違う。納得するまで描き続け、その没入の中から生まれる表現には、私たちが到達できない豊かさがある。そのプロセスから生まれる線や色、密度には、人間にしか生み出せない強さがある」と語った。
𠮷田社長も、「AIの背後には、必ずリアルなものがあり、そこから学習や変化が生まれる。だからこそ、人間が生み出す本質的なエネルギーや創造性は、これからの時代においても重要な意味を持つ」と述べた。
エプソンが持つ印刷技術や映像技術は、作家が生み出した表現を損なうことなく社会へ届ける役割を担う。アートとテクノロジーの関係は、代替ではなく、相互に価値を高め合うものなのだ。
■障害者アートを「作家の仕事」として社会に届ける
ヘラルボニーの姿勢で印象的だったのは、松田氏の「障害を持つアーティストとしてではなく、一人の作家としてシンプルに伝えていけることが一番うれしい」という言葉だ。
障害者アートは、ともすると「かわいそう」「支援したい」といった文脈で語られやすい。しかしヘラルボニーは、その見方を変え、「障害とアート」のイメージを塗り替えた。
当初、障害のある作家の作品をビジネスとして立ち上げることに対して、松田氏はまわりから「99％、いや100％の人から、成立するはずがない、非営利でやるべきだ、と反対された」と振り返る。
それでも松田氏は、作品を福祉の文脈で消費するのではなく、正当な対価を支払うIPビジネスとして育ててきた。今回のエプソンとの共創も、その延長線上にある。
トートバッグやTシャツ、ポストカード、そして将来的にはPCやプリンターのリッド（フタ部分）の実装など、日常の様々なプロダクトに作品が展開されることで、アートは特別な場所だけでなく、暮らしや仕事の場に入り込んでいく。
障害者アートは、「見るもの」から「使うもの」「社会に流通するもの」へと変わり始めている。
■「違い」は企業の武器になるのか
大企業が今、障害者アートに注目する理由は、社会貢献の看板が必要だからではない。背景には、以下のような企業経営の変化があるからだ。
・AIでは代替できない創造性
・従来の価値観では生まれないイノベーション
・多様性を競争力へ変える経営
・社会価値と経済価値の両立
成熟した市場において、企業はこれまでにない視点や感性を求められている。機能や性能だけでは差別化が難しくなり、AIが効率化を進める時代だからこそ、人間の独自性や違いが価値になる。
今回の対談で印象的だったのは、両社が「違い」を課題ではなく価値の源泉として捉えていたことだ。
エプソンの吉田氏は、「私たちの使命は、未来を実装すること」と語った。「人の可能性を見つけるだけでなく、それが発揮される場をつくり、社会の中で価値として循環させることが役割だ」と述べる。
■「違い」を価値に変える挑戦
一方、ヘラルボニーの松田氏は、「一つの作品との出会いが、作家の人生を変えることがある」と語る。「今回、エプソン賞に中野道人さんの作品が選ばれたことで、これまでよりも圧倒的に大きな広がりが生まれる。そうなれば彼の生き方が変わり、人生が変わり、チャレンジできる幅も変わっていく」
そう話す松田氏の表情からは、単なるビジネスを超え、ヘラルボニー創業の原点でもある、重度知的障害を伴う自閉症の兄への思いと、ヘラルボニーの作家たち一人ひとりの未来が開かれることへの期待がにじむ。
技術とアート。大企業とスタートアップ。異なる個性が出会い、それぞれの強みを持ち寄ることで新たな価値が生まれる。
エプソンとヘラルボニーの共創・協働が示すのは、多様性を受け入れるだけでは十分ではないということだ。大切なのは、その違いが価値として発揮される場をつくり、社会へ実装していくことにある。
障害者アートを支援の対象から価値創造の源泉へ。アートを鑑賞の対象からビジネスや暮らしの中へ。「違い」は、克服すべきものではなく、新しい価値を生み出す源泉になる。だから今、多くの企業が障害者アートに注目している。
そこにあるのは福祉の文脈ではく、これまでにない視点や創造性を社会や事業の価値へと変えていく、新しい経営の可能性だ。エプソンとヘラルボニーの共創は、「多様性を価値へ変える」とは何かを示す、ひとつの実践例と言えるだろう。
テクニカルライター 脇谷 美佳子
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