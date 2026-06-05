塩野義製薬は、注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）の子ども向けの治療用アプリ「エンデバーライド」を５日に発売する。

スマートフォンやタブレット端末をゲーム感覚で操作することで、不注意や落ち着きのなさといった症状の改善につなげる。ＡＤＨＤの治療用アプリは国内初となる。

アプリでは、水路を進む乗り物を操縦し、障害物を避けながら、次々に出現するキャラクターをタップして捕獲していく。二つの操作を同時に行うことで、理性などに関わる脳の前頭前野の働きを活性化させ、症状を改善する効果が期待できる。症状に応じて難易度を調整することも可能だ。

医師の処方を受け、ダウンロードして利用する。対象は６歳以上１８歳未満で、１日約２５分の治療を６週間継続する。今月１日から公的医療保険の対象となっており、公定価格１万４５００円の３割が自己負担となる。自治体の子ども医療費助成が適用されると、負担額はさらに少なくなる。

アプリは米国の医療ベンチャー企業が開発し、塩野義が国内の製造販売を担う。塩野義が国内で行った臨床試験では、通常の治療に加えてアプリを使用したグループは、通常治療だけのグループよりも不注意の症状の改善がみられた。