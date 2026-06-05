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整理収納アドバイザーの安田みらいが、YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」にて「【収納スタイリング】パントリー収納のコツ｜“見せる×隠す”で魅せるキッチンに」と題した動画を公開した。本動画では、住宅メーカー「ディライトハウス」の間取りプランナーである田島真利子さんのパントリーを舞台に、使い勝手と見栄えを両立させる収納術を実践している。



動画冒頭、パントリーの悩みをヒアリングすると、細々とした薬の収納に困っていることが判明した。ケースの中で薬が散乱し、取り出しにくくなっている状態に対し、安田は「薬の使用頻度を分けてあげるだけで、よく使うやつだけ『出す』」とアドバイス。常備薬や傷周りなど、カテゴリー分けして収納することが重要だという。



片付けの基本として、まずはカテゴリーごとに中の物をすべて取り出す「全出し」からスタート。賞味期限の切れた食品や使っていない調理器具を見直し、本当に必要なものだけを厳選していく。続いて、無印良品の「頑丈収納ボックス」などを活用し、使用頻度の低いものを隠す収納へ。一方、散らかりがちな薬の収納には、イノマタ化学株式会社の「くつした整理カップ」を提案。引き出しの中にカップを敷き詰め、薬を小分けにして収納することで、どこに何があるか一目で分かる空間が完成した。



最終的なビフォーアフターでは、物が溢れていたパントリーが、見せる収納と隠す収納のメリハリにより、洗練された使いやすい空間へと劇的な変化を遂げた。使用頻度に応じた分類と便利な収納アイテムの活用は、散らかりがちな日用品をすっきりと整理する上で大いに役立つだろう。