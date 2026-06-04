6月3日放送の『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）でのブラックマヨネーズ・小杉竜一の発言が波紋を呼んでいる。

「この日は『夫婦のズレ解消SP』。3児の母であるくわばたりえさんや、2児の母で女優の高橋ユウさんらが出演し、家事や育児、夫婦間の価値観の違いについて語り合いました」（芸能記者）

番組内では専業主婦の大変さが話題となった。

「高橋さんは、『働いてたら息抜きもできるし、外での情報もキャッチして会話できる』と、働くことで社会との接点を持てることに触れたうえで、『専業主婦さんはほんとに家のことを一生懸命やっているため、旦那さんはそんな専業主婦さんの会話が物足りなく感じるイメージがある』と、家事や育児に追われる専業主婦の苦労にも理解を示しました。

ところが、“働いていたら息抜きもできる”という発言に明石家さんまさんが『仕事を息抜きにやってらっしゃる？』とツッコミ。高橋さんは『めちゃくちゃ本気で、命懸けでやってます！』と即座に否定し、仕事そのものを“息抜き”と言ったわけではないことを強調したのです」（同前）

しかし、話はここで終わらなかった。

「高橋さんは、夫で元K-1ファイターの卜部弘嵩さんとともに夫婦で働いており、それぞれがワンオペで子どもの面倒を見る日もあると説明。

そのうえで、『自分が仕事を終えて“疲れた”と思って家に帰ったら、シンクの中にお皿がすっごい溜まってる。夫はソファで疲れ切ってる。こっちはソファに座る余裕もなくお皿洗いを始めるしかない』と家庭内で感じる不公平感を吐露したのです」（同前）

すると、小杉が先ほどの話題を蒸し返したのだ。

「でも、さっきの話でいうと、お仕事は育児の息抜きだから、全然いいんじゃないですか？」

高橋がすでに否定した話を前提にした発言だった。そこで彼女は、「違います、違います、違います！ これは命懸けでやってます！ やってます！」と再び強く否定した。

「もちろん、さんまさんも小杉さんも、ギャグとして『お仕事は息抜きでやっている？』と発言したのだと思いますし、番組でも笑いが起きていました。しかし、高橋さんは自分の発言が歪んで解釈されることに必死に抗っているように見えました。番組内での訂正の必死さをみるに、自分の発言が曲がって解釈されてしまったことへの焦りにも感じられます。高橋さんは過去に、『子供と1週間離れただけで心身不調になった』と明かしたこともあるくらい、子供思いの性格で知られています。その中で仕事をしている高橋さんの気持ちを、さんまさんや小杉さんはしっかり汲み取れていたのか……」（同前）

番組自体は明るい雰囲気で終了したが、高橋の胸中は果たして――。