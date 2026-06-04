綾瀬はるかの “美背中” に熱視線が集まっている。

「6月1日、綾瀬さんの公式スタッフがInstagramを更新。《映画「箱の中の羊」沢山の媒体に取材していただきました！映画について様々な観点からお話ししておりますので、ぜひご覧ください》と、公開中の映画について取材を受けたことを報告しました。

同作では、お笑いコンビ・千鳥の大悟さんとW主演を務め、映画初主演の大悟さんと夫婦役を演じています。7歳で亡くした息子に似せて作られらたヒューマノイドを迎える母親役で出演しています」（芸能記者）

綾瀬は、同文面とともに、背中がパックリと開いたライトブルーのドレスを着た姿をアップ。綾瀬がカメラ目線で振り返る姿に、ファンから歓喜が寄せられている。

Instagramのコメント欄には《背中キレイ》《どの角度も美しい》など称賛の声が見られる。綾瀬の “背中” が話題になるのは、今回が初めてではない。

「2025年から放送されているユニクロ・エアリズムのCMも注目を呼んでいます。このCMは、綾瀬さんが上半身裸になって、画面に背を向けながら窓の外を見つめる、という衝撃シーンから始まります。

同社の別のCMでも、ブラつきタンクトップ1枚でお出かけするなど、全体的に “露出過多” という声が多くあがっているほど。

その効果は絶大で、健康的な美しさを維持する綾瀬さんに憧れる女性たちが増えています。話題性を含め、ブランドの顔として盤石の存在感ですね」（芸能記者）

綾瀬は、2000年に開催された「第25回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受賞したことをきっかけに芸能界デビューし、これまで数多くの映画やドラマに出演してきた。

「現在41歳になる綾瀬さんですが、年齢を重ねても変わらない美しいスタイルで知られています。もちろん陰では努力を続けており、定期的にジムに通い、家でもトレーニングをおこなっていると公言しています。

ドラマ『精霊の守り人』シリーズ（NHK）で主演した際は、槍使いの用心棒という役作りのため、腕立て200回、腹筋50回、さらにスクワットなどで肉体改造したことを明かしていました。日ごろのトレーニングによって、美しいバックラインを維持しているのでしょう」（同前）

6月2日には、10月公開の映画『ファーストボイス ー私たちの逆転裁判ー』で主演を務めることが発表された。こちらは凛々しい弁護士役。綾瀬の活躍は、まだまだ止まりそうにない。