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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【皿ごと調理】レンジ1発なのにオシャレ！ズボラでもできるアクアパッツァ」と題した動画を公開しました。包丁もフライパンも使わず、電子レンジだけで本格的なアクアパッツァを作る驚きの時短レシピを紹介しています。



動画では、耐熱皿にクッキングシートを敷き、その上にタラの切り身と冷凍シーフードミックス、ミニトマトを乗せていく工程からスタートします。味付けには塩、にんにくチューブ、オリーブオイル、酒などを使用し、さらに白だしを加えるのがポイント。動画内では「コクだしの隠し味です」とその工夫を解説しました。



すべての材料を乗せたら、クッキングシートでふんわりと包み込み、600Wの電子レンジで4～5分加熱するだけ。シートを使うことで蒸し調理になり、魚がふっくらと仕上がります。加熱後、エビが赤くなり魚に火が通っているかを確認し、お好みでパセリを振ればあっという間に完成です。出来上がったアクアパッツァは、魚がフワフワで旨味が溶け出したスープが絶品。「ご飯にもお酒にも合うしっかり味のアクアパッツァになりました！」と、大満足の様子を見せました。



洗い物も少なく、忙しい日の夕食やちょっとしたおつまみにぴったりの一品です。後半の「管理栄養士のひとりごと」では、愛用の計量スプーンに関する役立つ小話も披露されています。ぜひ今日の献立のヒントとして、試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・タラ（他の魚でも可） 1切れ

・冷凍シーフードミックス（アサリ入り推奨） 約70g

・ミニトマト 3～4個

・塩 小さじ1つまみ

・にんにくチューブ 1cm

・オリーブオイル 大さじ1/2

・白だし 大さじ1/2

・酒（または白ワイン） 大さじ1

・水 大さじ2

・パセリ 適量



［作り方］

1. 耐熱皿にクッキングシートを敷く。

2. タラを中心に置き、その周りに冷凍シーフードミックスを乗せる。

3. ミニトマトは破裂防止のため、ハサミやフォークで皮に穴をあけてから加える。

4. 塩を魚とシーフードめがけて振りかける（塩鮭や塩サバの場合は減らす）。

5. にんにくチューブ、オリーブオイル、白だし、酒、水を全体にかける。

6. クッキングシートで食材をふんわりと包み込む。

7. 電子レンジ（600W）で4～5分加熱する。エビがしっかり赤くなり、魚の色が変わって中まで熱くなっていればOK。

8. お好みでパセリを振って完成。