お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）が、3日配信のABEMA「チャンス学校チェンジ科」（水曜後11・00）に出演。後輩芸人にブチ切れた理由を明かした。

同番組MCの「オズワルド」伊藤俊介とは劇場での共演が多く、直属の先輩・後輩の仲という吉田。「伊藤には5、6回キレたかな」と振り返ると、タレント・ベッキーは「ガチ切れしたのはどういう？」と質問した。

すると吉田は、かつて交際していた「蛙亭」イワクラと伊藤の同棲時代のエピソードを披露。ある日の深夜、芸人仲間60人が参加するグループLINEに、イワクラから「すいません、誰か風邪薬持ってないですか？」とのメッセージが。

吉田が「え？一緒に住んでるよな」と思い、「伊藤は？どこにいるの？」と聞くと、イワクラからは「伊藤君は酔っ払って帰ってきて、ゲロを吐きながら寝てます」と返信があったという。

そのため、翌日伊藤に会った吉田は「すみません、殺します」と宣告したといい、改めて「何のために一緒に住んでるんだっていう話で」とあきれた。

しかし伊藤は「だいぶオブラートに包んでますけど、“殺します”じゃなくて、すれ違う時に“お前殺したろか”」と“真相”を明かし、笑いを誘っていた。