¡ÖÁá¤¯¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¶â»Ò¸¤¬50ºÐ¼êÁ°¤ÇÅÇÏª¤·¤¿¿´¤Î°Ç
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¸·Áª¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¡£¤½¤ÎÃæ¤ÎÌ©Ãå´ë²è¡ÖNO MAKE¡×¤ÇÇÐÍ¥¡¦¶â»Ò¸¤Î¡È¥¤¥Þ¡É¤ËÆÈÀêÌ©Ãå¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÁ´ÊÔÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
±Ç²è¡Ø¥¥Ã¥º¡¦¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¤Ç½é¼ç±é¤ò¾þ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤Ç¹ñÌ±Åª¥³¥ï¥â¥ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¶â»Ò¡£¸½ºß50ºÐ¼êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡Ö²¶¼«¿ÈÅª¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤Æ¡×¤È¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ê¿¼¤¤¡È¿´¤Î°Ç¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë3LDK¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î£±¿ÍÊë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¡£Éô²°¤Ë¤Ï¼ñÌ£¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦T¥·¥ã¥Ä¤ä¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¸ÅÃå¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿©»ö¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¡£ËèÆü£³¿©¡Ö¿²¤«¤»¸¼ÊÆ¡×¤È·Ü¶»Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î¿©Âî¤È¤«Á´Á³Æ´¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö·ëº§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ê¿Í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÀ¸¤Î°¦¤òÀÀ¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£²¶¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÎ¥º§¤·¤¿¿Í¤Ï±³¤Ä¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢·ëº§¤ä²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÎä¤á¤¿»ëÀþ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀäÄº´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶â»Ò¤À¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤¬ÂçËã¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö¤½¤Î¿Í¤È²¶¤¬¿Æ¸ò¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤·¡¢Èô¤Ó²Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤¿²áµî¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¾å¤êµÍ¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È±É¸÷¤«¤é¤ÎÅ¾Íî·à¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò·Ð¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤â»Å»ö¤Ï·ã¸º¡£¡ÖÊ¿µ¤¤Ç£±¡¢£²¤«·î»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤¬Â³¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È²ÈÄÂ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ¸³è¤Ëº¤µç¤·¤¿¶â»Ò¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¤¬¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ø»Å»ö¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é½¢¿¦¤·¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç£±²ó½¢¿¦¤·¤¿¡×¤ÈÃÎ¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤Ø½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò½é¹ðÇò¡£¡ÖÍÌ¾¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÉôÄ¹¤ò£±Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼«¿È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³è¤«¤·¤Æ»¨»ï¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤Ê¤É²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¶õÇò¤Î´ü´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÅê»ñº¾µ½¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¡£À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡È·ÝÇ½³¦°úÂà¡É¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶â»Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¼«¤éÂç²ñ¤Î¿³ºº°÷Ä¹¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¾´¼°¤ÎÉñÂæÂµ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î»Ñ¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹°ìËë¤â¡£¿¼¤¤ÉÔ°Â¤È¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é£±ÈÖ³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ¤¢¤È10Ç¯¡£¤³¤Î10Ç¯¤ò¤É¤¦ËþÂ¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Î»þ¤Ë¡Øº£¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·üÌ¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯¶â»Ò¡£Ì©Ãå¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö50ºÐ²á¤®¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤È¤«ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈºÆµ¯¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ³°¤ÊËÜ²»¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¡È¥¤¥Þ¡É¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
±Ç²è¡Ø¥¥Ã¥º¡¦¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¤Ç½é¼ç±é¤ò¾þ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¤Ç¹ñÌ±Åª¥³¥ï¥â¥ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¶â»Ò¡£¸½ºß50ºÐ¼êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡Ö²¶¼«¿ÈÅª¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤Æ¡×¤È¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ê¿¼¤¤¡È¿´¤Î°Ç¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë3LDK¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î£±¿ÍÊë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¡£Éô²°¤Ë¤Ï¼ñÌ£¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦T¥·¥ã¥Ä¤ä¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¸ÅÃå¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿©»ö¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¡£ËèÆü£³¿©¡Ö¿²¤«¤»¸¼ÊÆ¡×¤È·Ü¶»Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î¿©Âî¤È¤«Á´Á³Æ´¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö·ëº§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ê¿Í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÀ¸¤Î°¦¤òÀÀ¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£²¶¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÎ¥º§¤·¤¿¿Í¤Ï±³¤Ä¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢·ëº§¤ä²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÎä¤á¤¿»ëÀþ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò·Ð¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤â»Å»ö¤Ï·ã¸º¡£¡ÖÊ¿µ¤¤Ç£±¡¢£²¤«·î»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤¬Â³¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È²ÈÄÂ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ¸³è¤Ëº¤µç¤·¤¿¶â»Ò¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¤¬¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ø»Å»ö¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é½¢¿¦¤·¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç£±²ó½¢¿¦¤·¤¿¡×¤ÈÃÎ¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤Ø½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò½é¹ðÇò¡£¡ÖÍÌ¾¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÉôÄ¹¤ò£±Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼«¿È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³è¤«¤·¤Æ»¨»ï¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤Ê¤É²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¶õÇò¤Î´ü´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÅê»ñº¾µ½¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¡£À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡È·ÝÇ½³¦°úÂà¡É¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶â»Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¼«¤éÂç²ñ¤Î¿³ºº°÷Ä¹¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¾´¼°¤ÎÉñÂæÂµ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î»Ñ¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹°ìËë¤â¡£¿¼¤¤ÉÔ°Â¤È¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é£±ÈÖ³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ¤¢¤È10Ç¯¡£¤³¤Î10Ç¯¤ò¤É¤¦ËþÂ¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Î»þ¤Ë¡Øº£¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·üÌ¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯¶â»Ò¡£Ì©Ãå¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö50ºÐ²á¤®¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤È¤«ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈºÆµ¯¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ³°¤ÊËÜ²»¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¡È¥¤¥Þ¡É¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.