¡È64ºÐ¡ÉDJ KOO¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤À¤Ã¤¿¡¡5Ç¯¿ø¤¨ÃÖ¤¢ªÁý³Û¤ËÀ®¸ù¡Ö2500±ß¤Ë¡ª¡×
¡¡TRF¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÇDJ¤ÎDJ KOO¡Ê64¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£5Ç¯¤Û¤É¿ø¤¨ÃÖ¤¤À¤Ã¤¿¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÁý³Û¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¾®¸¯¤¤¥¢¥Ã¥×¡ª´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë64ºÐ¤ÎDJ KOO
¡¡DJ KOO¤Ï¡Ö¡ÚÄ¶¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤´Êó¹ð DO DANCE¡Û¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÅÙ¡¢5Ç¯¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊ¶Áè¸ò¾Ä¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÊý¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç±ü¤µ¤ó¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤È1Æü2000±ß¤«¤é2500±ß¤Ë¡ª¡×¤ÈÁý³Û¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ DO DANCE!!¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡È¤ª¾®¸¯¤¤¥¢¥Ã¥×¡É¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢6·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÁª¤Ð¤ì¤·ÄºÅÀ¥µ¥Þ¡Ù¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£DJ KOO¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¾®¸¯¤¤¥¢¥Ã¥×¡ª´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë64ºÐ¤ÎDJ KOO
¡¡DJ KOO¤Ï¡Ö¡ÚÄ¶¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤´Êó¹ð DO DANCE¡Û¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÅÙ¡¢5Ç¯¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊ¶Áè¸ò¾Ä¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÊý¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç±ü¤µ¤ó¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤È1Æü2000±ß¤«¤é2500±ß¤Ë¡ª¡×¤ÈÁý³Û¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ DO DANCE!!¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡È¤ª¾®¸¯¤¤¥¢¥Ã¥×¡É¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢6·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÁª¤Ð¤ì¤·ÄºÅÀ¥µ¥Þ¡Ù¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£DJ KOO¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£