¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Å¥« -¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Î¥Ç¥£ー¥×´Ñ¸÷¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú»ÖÌÈ±ØÀ×¡ÛÀþÏ©¤â¥Ûー¥à¤â½ÐÆþ¤ê¼«Í³¤ÊÇÑ±ØÀ×¡Ú¹ñÅ´¾¡ÅÄÀþ¡Û¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë¤¢¤ëµì¹ñÅ´¾¡ÅÄÀþ¤ÎÇÑ±Ø¡Ö»ÖÌÈ±Ø¡×¤ÎÀ×ÃÏ¤È¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë»Ä¤ëÃº¹Û°ä¹½¤ò½ä¤ê¡¢¤³¤Î±Ø¤¬¤«¤Ä¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ°²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤ÎÅìÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö»ÖÌÈÅ´Æ»¸ø±à¡×¤Ç¤¢¤ë¡£1985Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿µì¹ñÅ´¾¡ÅÄÀþ¤Î»ÖÌÈ±ØÀ×ÃÏ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤Î¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Ûー¥à¤äÀþÏ©¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Å¥«¤Ï±àÆâ¤òÊâ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢Æ§ÀÚ¤äÏÓÌÚ¼°¿®¹æµ¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀþÏ©¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥ì¥Ðー¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ´Æ»°ä¹½¡×¤ò¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥Ûー¥à¤Î¹â¤µ¤¬¸½ºß¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ²°º¬¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Å´¹ü¤Î¹üÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¸½Ìò»þÂå¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

Æ»Ï©¤ò¶´¤ó¤À¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¤â±Ø¤ÎÉßÃÏ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Éü¸µ¤µ¤ì¤¿±ØÌ¾É¸¤äÅÅÅô¤ÎÀ×¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Å¥«¤Ï¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä°ÛÍÍ¤Ê¥³¥ó¥¯¥êー¥È·úÃÛ¡Öµì»ÖÌÈ¹Û¶È½êÃ¨¹£Ï¦¡×¤Ø¤ÈÂ­¤ò±¿¤Ö¡£¹â¤µ47¥áー¥È¥ë¡¢ÃÏ²¼430¥áー¥È¥ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍ×ºÉ¤«´Æ¹ö¤«¤Î¤è¤¦¡×¤È»×¤ï¤»¤ë»ÜÀß¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÏ²¼¤Ç·¡¤ê½Ð¤·¤¿ÀÐÃº¤òÃÏ¾å¤Ø±¿¤Ö¤¿¤á¤Î¡¢¤¤¤ï¤ÐµðÂç¤Ê¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

»ÖÌÈ±Ø¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎ¹µÒ±Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç»º½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐÃº¤ò³ÆÃÏ¤ØÍ¢Á÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½ÐÆþ¤ê¼«Í³¤ÊÇÑ±ØÀ×¤È¡¢¤à¤­½Ð¤·¤ÎµðÂç¤ÊÃº¹Û°ä¹½¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ëÆÃ°Û¤Ê·Ê´Ñ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»º¶È¤Î³èµ¤¤ÈÎò»Ë¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:36

ÇÑ±ØÀ×¤òÀ°È÷¤·¤¿¡Ö»ÖÌÈÅ´Æ»¸ø±à¡×¤Ø
02:20

¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ´Æ»°ä¹½¤ò´Ñ»¡
05:51

Í×ºÉ¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂç·úÃÛ¡Öµì»ÖÌÈ¹Û¶È½êÃ¨¹£Ï¦¡×
08:15

»ÖÌÈ±Ø¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤ÏÀÐÃº¤ÎÍ¢Á÷¤À¤Ã¤¿

´ØÏ¢µ­»ö

ÇîÂ¿±Ø¤ÎÎÙ¤Ë¡ÖÇÑ±Ø¡×¤¬¡©°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤ÂçÅÔ»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê»Ä¤ë¡ÖÃÞÁ°äÂÅç±Ø¡×À×

ÇîÂ¿±Ø¤ÎÎÙ¤Ë¡ÖÇÑ±Ø¡×¤¬¡©°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤ÂçÅÔ»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê»Ä¤ë¡ÖÃÞÁ°äÂÅç±Ø¡×À×

 ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ®ÅÄ¶õ¹Á±Ø¡©ÇÑÔÒ²½¤·¤¿¶õ¹Á¤ÎÎ¢Â¦¡ÖÅìÀ®ÅÄ±Ø¡×¤ÎÈëÌ©

ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ®ÅÄ¶õ¹Á±Ø¡©ÇÑÔÒ²½¤·¤¿¶õ¹Á¤ÎÎ¢Â¦¡ÖÅìÀ®ÅÄ±Ø¡×¤ÎÈëÌ©

 °ìÅÙÆþ¤ë¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡©ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¤Î½ªÅÀ¡¦ËÜÈ¬È¨¤ËÀø¤à¡Ö¿À±£¤·¤ÎÃÝé®¡×¤È¥µ¥¤¥¼¥ê¥äÈ¯¾Í¤ÎÃÏ

°ìÅÙÆþ¤ë¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡©ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¤Î½ªÅÀ¡¦ËÜÈ¬È¨¤ËÀø¤à¡Ö¿À±£¤·¤ÎÃÝé®¡×¤È¥µ¥¤¥¼¥ê¥äÈ¯¾Í¤ÎÃÏ
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥Å¥« -¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Î¥Ç¥£¡¼¥×´Ñ¸÷_icon

¥Å¥« -¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Î¥Ç¥£¡¼¥×´Ñ¸÷

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 2390¿Í 165 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÈóÆü¾ï¤Ë ¢¨Æ°²èÆâ¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ï¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢ºÇ¿·¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
youtube.com/channel/UCMeoXzQc2qyOXYBtkuLRzWg YouTube