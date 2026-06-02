¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ò¥é¥¯¤Ë°ÜÆ°¡ªÉý¡¦±ü¹Ô¤¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤CPU¥¹¥¿¥ó¥É
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉý¤È±ü¹Ô¤¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤CPU¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖCP-055¡×¤ò6·î²¼½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼¥µ¥¤¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£ÁÝ½ü¤äÇÛÀþÊÑ¹¹¤ÎºÝ¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£¾æÉ×¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Ç°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¸úÎ¨¤è¤¯À°Íý¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢£¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤äÁÝ½ü¤ò²÷Å¬¤Ë
½Å¤¯¤ÆÆ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤PC¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê·Ú¤Ë°ÜÆ°¡£Æü¡¹¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤°¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°Êý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¢£PC¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉý¡¦±ü¹Ô¤¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°
ÄìÌÌ¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¤È±ü¹Ô¤¤òÌµÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎPC¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨»þ¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤À¡£
¢£¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Ç´è¾æ¡õ°ÂÄê´¶È´·²
¸ü¼ê¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇÂç50kg¤Î½ÅÎÌ¤ò»Ù¤¨¤ë¹âÂÑ²Ù½Å»ÅÍÍ¡£¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼PC¤ä¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤â°Â¿´¤·¤ÆÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£
¢£°ÂÁ´¤Ê³Ñ´Ý¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ
³Ñ¤ò´Ý¤¯»Å¾å¤²¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£Î¾¥µ¥¤¥É¤ËÍî²¼ËÉ»ß¥¬¡¼¥ÉÉÕ¤
Å·ÈÄ¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤°ÂÄêÀ¤ÇÂçÀÚ¤ÊPC¤ò¼é¤ë¡£
¢£¾²ÃÖ¤¤·¤Ê¤¤¤«¤é¥Û¥³¥ê¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤
PC¤ò¾²¤«¤éÉâ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥³¥ê¤Î¿¯Æþ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡£
¢£ÀßÃÖÌÌ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÇPC¤òÃÖ¤¤ä¤¹¤¤
PC¤òÃÖ¤¯ÌÌ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤CPU¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖCP-055¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¥à¥Ë¥Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¡¢¼ê¼ó¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¡ªÄ¹»þ´Öºî¶È¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥Ë¥«¥à¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È
¡¦¥Î¡¼¥ÈPC¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¼þÊÕµ¡´ï¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡ªPD100WÂÐ±þ USB Type-C¥Ï¥Ö
¡¦4K½ÐÎÏ¡¦ÍÀþLAN¡¦¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤É½¼¼Â¤Î10¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¡ª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê10in1¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦iPad¤ò¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥ÉÆâÂ¢¡õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÃåÃ¦¼°¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¡¦¥µ¥¤¥É¡õ¹âÂ®¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÅëºÜ¡ªÂ¿µ¡Ç½¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹
¢£¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤äÁÝ½ü¤ò²÷Å¬¤Ë
½Å¤¯¤ÆÆ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤PC¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê·Ú¤Ë°ÜÆ°¡£Æü¡¹¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤°¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°Êý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¢£PC¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉý¡¦±ü¹Ô¤¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°
ÄìÌÌ¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¤È±ü¹Ô¤¤òÌµÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎPC¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨»þ¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤À¡£
¢£¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Ç´è¾æ¡õ°ÂÄê´¶È´·²
¸ü¼ê¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇÂç50kg¤Î½ÅÎÌ¤ò»Ù¤¨¤ë¹âÂÑ²Ù½Å»ÅÍÍ¡£¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼PC¤ä¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤â°Â¿´¤·¤ÆÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£
¢£°ÂÁ´¤Ê³Ñ´Ý¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ
³Ñ¤ò´Ý¤¯»Å¾å¤²¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£Î¾¥µ¥¤¥É¤ËÍî²¼ËÉ»ß¥¬¡¼¥ÉÉÕ¤
Å·ÈÄ¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤°ÂÄêÀ¤ÇÂçÀÚ¤ÊPC¤ò¼é¤ë¡£
¢£¾²ÃÖ¤¤·¤Ê¤¤¤«¤é¥Û¥³¥ê¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤
PC¤ò¾²¤«¤éÉâ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥³¥ê¤Î¿¯Æþ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡£
¢£ÀßÃÖÌÌ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÇPC¤òÃÖ¤¤ä¤¹¤¤
PC¤òÃÖ¤¯ÌÌ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤CPU¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖCP-055¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦¥à¥Ë¥Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¡¢¼ê¼ó¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¡ªÄ¹»þ´Öºî¶È¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥Ë¥«¥à¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È
¡¦¥Î¡¼¥ÈPC¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¼þÊÕµ¡´ï¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡ªPD100WÂÐ±þ USB Type-C¥Ï¥Ö
¡¦4K½ÐÎÏ¡¦ÍÀþLAN¡¦¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤É½¼¼Â¤Î10¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¡ª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê10in1¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦iPad¤ò¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥ÉÆâÂ¢¡õ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÃåÃ¦¼°¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¡¦¥µ¥¤¥É¡õ¹âÂ®¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÅëºÜ¡ªÂ¿µ¡Ç½¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹