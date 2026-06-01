【G17-41】スペースXが「ファルコン9」でスターリンク衛星24機を打ち上げ

SpaceX（スペースX）は日本時間2026年5月31日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、24機のStarlink（スターリンク）衛星を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-41）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月31日 0時25分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地 SLC-4E（アメリカ）

・ペイロード：Starlink 24機（Starlink Group 17-41）

今回のミッションは、SpaceXにとって2026年に入ってから50回目のスターリンク打ち上げとなりました。SpaceXによると、現在のスターリンク衛星コンステレーションは1万機以上で構成されています。

Spaceflight Nowによると、第1段ブースター（B1082）は今回が22回目の飛行で、これまでにUSSF-62、NROL-145、OneWeb Launch 20などのミッションに使用されてきました。打ち上げから約8分後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」へのランディングに成功しています。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

Starlink衛星は、打ち上げ後しばらくの間、条件が合えば列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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