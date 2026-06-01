宝島社は、玩具ブランド「宝島社トイズ」から、カプセルトイ2種を、2026年6月に全国のカプセルトイ専用自販機で発売する。

「Cher」のミニバッグキーホルダーも同時発売

平成に人気を博したストリートファッション誌「CUTiE（キューティ）」を再現した豆本と、2000年代に流行したブランド「Cher（シェル）」のミニバッグキーホルダーが登場。当時雑誌やバッグを愛用していた世代から、"Y2K"カルチャーに関心を持つ若い世代まで楽しめるという。

「『CUTiE』豆本」は、1989年に創刊され2015年に休刊した、平成時代のストリートファッションを牽引した同誌を手のひらサイズで再現。実際に広げて読める。

当時の同誌モデルだった吉川ひなのさん、宝生舞さん、篠原ともえさん、あんじさんが登場した各表紙と、紙面の一部を16ページで再現している。レアな"大アタリ"仕様、全64ページのスペシャル版を含む全5種をラインアップする。

いずれも、ポーチやバッグなどに付けて持ち歩けるチェーンが付属する。

「Cher ミニバッグキーホルダー」は、00年代に裏原宿発で流行し、17年に閉店した「Cher」ブランドの、同社のファッション誌「sweet」の付録で登場したバッグやポーチのデザインを再現し、手持ちのバッグなどに付けて楽しめる。リップや飴などの小物入れにもなる。カラーは全5種。

いずれも価格は500円（税込）。