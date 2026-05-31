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https://group.softbank/news/press/20260531_0
SoftBank Group to Build 5 GW of AI Data Center Capacity in France | SoftBank Group Corp.
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SoftBank says it will invest up to €75 billion to build French data centers | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/05/30/softbank-says-it-will-invest-up-to-e75-billion-to-build-french-data-centers/
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