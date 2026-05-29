「なぜ自分が…」1000人拘束のカンボジア詐欺拠点に日本人歯科医の名。知らぬ間に国際犯罪に巻き込まれる恐怖
カンボジアとタイの国境周辺で、特殊詐欺拠点の摘発が続くなか、4月に1000人以上の大規模摘発があった拠点の運営会社の登記情報には、なんと元取締役として日本人の名前があった。ジャーナリストの泰梨沙子氏が、この日本人に独自取材を実施。詐欺拠点との関係を聞いた。（以下は泰氏による寄稿）
◆中国系犯罪組織との関連も
4月29日、SNSでは建物から走って逃げる複数の東アジア系の人々の映像が出回った。後ろでは発砲音が聞こえ、緊迫した状況が伝わってくる。この日、摘発があったのは、タイとの国境沿いにあるカンボジア北西部バンテイメンチェイ州ポイペト。ポイペトはカンボジア内戦時の激戦地だったが、1991年の内戦終結後はカジノの町として発展してきた。
そのポイペトでここ最近、特殊詐欺拠点の摘発が続いている。詐欺拠点はもともと、コロナ禍から増えてきたとみられ、特に昨年から摘発が強化されてきた。日本人も拘束の対象になっており、昨年5月には特殊詐欺に関わったとして日本人29人が、今年4月にも日本人の女1人を含む156人が拘束された。
冒頭の大規模摘発が起きたのは、「オーキッド・ホテル＆リッチ・カジノ」と呼ばれる施設。カンボジア当局の声明によると、オンライン詐欺の疑いで当局が強制捜査を行い、敷地内で外国籍1000人以上を拘束し、犯罪の証拠を押収した。強制捜査の最中には、拠点内部から当局への発砲も確認されたという。
カンボジアの現地事情に詳しい小市琢磨氏（カンボジア日本人会の前会長）が説明する。
「この施設は、現地では『Baolong3（宝龍3）』という通称で知られていました。調査団体によると、カンボジア全土で大規模な詐欺拠点を展開する中国系犯罪シンジケートとの関連があるともいわれています」
調査団体のCyberScamMonitorによれば、Baolong3の建設は、‘23年4月から’24年3月にかけて急ピッチで進められた。複数の建物から成るが、登記上の名称はオーキッド・ホテル＆リッチ・カジノだった。
オーキッド・ホテル＆リッチ・カジノを運営していたJ社は、公式なカジノライセンスを取得し、施設を運営していたという。‘14年のJ社設立時には取締役としてタイ人、日本人が就任していたが、’23年12月に退任。現在はフィリピンを拠点とする中国系の人物が運営している。
◆詐欺拠点運営会社に日本人
筆者がカンボジア商業省に登録されているJ社の法人情報を確認したところ、確かに過去の取締役として日本人の名前と住所が掲載されていた。その情報をもとに調査すると、男性は都内在住の歯科医師であることがわかった。筆者はこの歯科医師に電話取材を行った。
――カンボジアのポイペトで、大規模な詐欺拠点の摘発が行われたのは知っているか。
まさに今朝、友人から聞いて知ったところだった。
――カンボジア商業省のデータベースで名前を確認した。J社の取締役だったのか？
10年前にタイ人の友人に誘われて投資した。現地に行ったのもその一度きり。その時は詐欺なんてなかったから。数年前に弁護士を立てて清算手続きをしたはず。なぜ会社や自分の名前がまだデータ上に残っているのか分からない。
――建物が詐欺拠点として使われていたことは知らなかった？
まったく知らなかった。現在、施設がどのような運営体制になっているのかも知らない。
男性は終始驚いた様子で、「現在はJ社と関係がない」と主張した。
◆知らないうちに詐欺拠点に
カンボジアでは最近、「不動産オーナーの知らないうちに、テナントが勝手にオンライン詐欺を行っていた」という事例が散見されるが、前出の小市氏は、カジノライセンスを隠れみのにした違法行為も確認されていると指摘する。
◆中国系犯罪組織との関連も
4月29日、SNSでは建物から走って逃げる複数の東アジア系の人々の映像が出回った。後ろでは発砲音が聞こえ、緊迫した状況が伝わってくる。この日、摘発があったのは、タイとの国境沿いにあるカンボジア北西部バンテイメンチェイ州ポイペト。ポイペトはカンボジア内戦時の激戦地だったが、1991年の内戦終結後はカジノの町として発展してきた。
冒頭の大規模摘発が起きたのは、「オーキッド・ホテル＆リッチ・カジノ」と呼ばれる施設。カンボジア当局の声明によると、オンライン詐欺の疑いで当局が強制捜査を行い、敷地内で外国籍1000人以上を拘束し、犯罪の証拠を押収した。強制捜査の最中には、拠点内部から当局への発砲も確認されたという。
カンボジアの現地事情に詳しい小市琢磨氏（カンボジア日本人会の前会長）が説明する。
「この施設は、現地では『Baolong3（宝龍3）』という通称で知られていました。調査団体によると、カンボジア全土で大規模な詐欺拠点を展開する中国系犯罪シンジケートとの関連があるともいわれています」
調査団体のCyberScamMonitorによれば、Baolong3の建設は、‘23年4月から’24年3月にかけて急ピッチで進められた。複数の建物から成るが、登記上の名称はオーキッド・ホテル＆リッチ・カジノだった。
オーキッド・ホテル＆リッチ・カジノを運営していたJ社は、公式なカジノライセンスを取得し、施設を運営していたという。‘14年のJ社設立時には取締役としてタイ人、日本人が就任していたが、’23年12月に退任。現在はフィリピンを拠点とする中国系の人物が運営している。
◆詐欺拠点運営会社に日本人
筆者がカンボジア商業省に登録されているJ社の法人情報を確認したところ、確かに過去の取締役として日本人の名前と住所が掲載されていた。その情報をもとに調査すると、男性は都内在住の歯科医師であることがわかった。筆者はこの歯科医師に電話取材を行った。
――カンボジアのポイペトで、大規模な詐欺拠点の摘発が行われたのは知っているか。
まさに今朝、友人から聞いて知ったところだった。
――カンボジア商業省のデータベースで名前を確認した。J社の取締役だったのか？
10年前にタイ人の友人に誘われて投資した。現地に行ったのもその一度きり。その時は詐欺なんてなかったから。数年前に弁護士を立てて清算手続きをしたはず。なぜ会社や自分の名前がまだデータ上に残っているのか分からない。
――建物が詐欺拠点として使われていたことは知らなかった？
まったく知らなかった。現在、施設がどのような運営体制になっているのかも知らない。
男性は終始驚いた様子で、「現在はJ社と関係がない」と主張した。
◆知らないうちに詐欺拠点に
カンボジアでは最近、「不動産オーナーの知らないうちに、テナントが勝手にオンライン詐欺を行っていた」という事例が散見されるが、前出の小市氏は、カジノライセンスを隠れみのにした違法行為も確認されていると指摘する。