【サンエックスユニバース】50種類のキャラクターを折り紙で作ろう！
サンエックスの人気キャラクターたちが大集合した折り紙ムック『サンエックスユニバース折り紙91』が、2026年5月28日（木）より全国の書店・ネット書店にて発売された。
＞＞＞誌面のサンプルや、テンプレートをチェック！（写真6点）
本作は、世代を超えて愛される「サンエックスユニバース」の仲間たちの折り紙が折れる一冊。リラックマやすみっコぐらしはもちろん、たれぱんだ、こげぱん、アフロ犬、モノクロブーといった懐かしのキャラクターから、SNSで話題の、いしよわちゃんまで、約50種類のキャラクターの折り方が紹介されている。
また、「折り紙はできそうだけど、キャラクターの顔を描くのが苦手……」という声に応え、本誌には【顔を描くための特製テンプレート】が付属している。キャラクターの顔の位置を確認しながら正確に描け、丈夫な素材なので、何度でも、どのキャラクターにも使えるもの。お子さんから大人まで、誰でも公式さながらの可愛い表情を再現できるのだ。
掲載されている91点の作品には、飾るだけでなく実用的なアイテムも。メモを挟めるクリップアイテムや、手紙を渡すときに便利な封筒、読書が楽しくなるしおりなど、折った後も、お友達へのプレゼントや日常のコミュニケーションツールとして活用できるもの嬉しいポイント。
そして、制作時の利便性を追求し、紙の重みでページが固定される「横長構造」を採用。折り図を見ながら作業する際、手で本を押さえる必要がないため、両手をフルに使って折り紙に集中できる。さらに大きな図解で手順を説明しているため、初心者の方でも安心だ。
推しキャラのグッズを、自分で作ってみては。
＞＞＞誌面のサンプルや、テンプレートをチェック！（写真6点）
本作は、世代を超えて愛される「サンエックスユニバース」の仲間たちの折り紙が折れる一冊。リラックマやすみっコぐらしはもちろん、たれぱんだ、こげぱん、アフロ犬、モノクロブーといった懐かしのキャラクターから、SNSで話題の、いしよわちゃんまで、約50種類のキャラクターの折り方が紹介されている。
掲載されている91点の作品には、飾るだけでなく実用的なアイテムも。メモを挟めるクリップアイテムや、手紙を渡すときに便利な封筒、読書が楽しくなるしおりなど、折った後も、お友達へのプレゼントや日常のコミュニケーションツールとして活用できるもの嬉しいポイント。
そして、制作時の利便性を追求し、紙の重みでページが固定される「横長構造」を採用。折り図を見ながら作業する際、手で本を押さえる必要がないため、両手をフルに使って折り紙に集中できる。さらに大きな図解で手順を説明しているため、初心者の方でも安心だ。
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