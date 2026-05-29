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職場の共有スペースが劇的変化！意外と知らない「全員がわかる」整理術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「【プログラミング教室の整理収納サポート密着‼️】ワークスペース＆バックヤードが激変！」と題した動画を公開した。整理収納アドバイザーの安田みらい氏が、プログラミングスクール「創才サイエンスラボ」のワークスペースとバックヤードの片付けに密着し、探し物が多く片付けにくいという職場の悩みを解決する様子を紹介している。



スタッフ全員で使う共有スペースの環境を改善するため、まずは収納不足を補うIKEAの「KALLAX」を導入。スクールのスタッフらと共に家具の組み立てを行い、十分な作業スペースを確保した。その後、全てのモノを出して「いる・いらない」で分類し、ジャンルごとにカテゴリ分けをしてから、実際の収納レイアウトを決めていく手順が収められている。



安田氏は、職場の共有スペースにおける収納について、家庭とは異なり「全員がわかる・使える」ことが大前提だと指摘。使う頻度に合わせてモノを配置し、誰が使っても元の場所に戻せる仕組みづくりを意識して収納を進めた。細かい備品は無印良品の「ポリプロピレンケース引出式」に収納してラベリングを施し、IKEAの「VARIERA」を使って棚の高さを区切るなど、取り出しやすさを向上させる工夫が凝らされている。



雑然としていた既存のスチールラックも、収納ケースを統一することで見た目が美しく整い、バックヤードも使いやすい空間へと劇的な変化を遂げた。「わかる・戻せる・共有できる」収納の仕組みが整うことは、チームの動きや人間関係、ひいては仕事の質の向上にもつながるだろう。