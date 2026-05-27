人気アイドルグループ「嵐」のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の最終公演が5月31日に東京ドームで行われます。当日は同公演のネットでの生配信も予定されており、ネット上では「家でテレビにつなげて生配信見よう」「テレビで見る方法がよく分からない」という声が上がっています。

【便利】「えっ…知らなかった」 これがライブ配信をテレビで見る“裏技”です！

そんな中、ネット上のライブ動画をテレビで見る方法について、シャープの公式Xアカウントが5月27日に紹介しており、SNS上で話題となっています。

公式アカウントは「今週日曜の嵐ラストツアー最終公演からの問い合わせを見越して、配信をデカいテレビで見る方法を、あらかじめサポートページで案内してるのえらい」とコメント。添付の文書を通じて、次のように紹介しています。

【テレビでネット配信ライブを視聴する方法】

・チケット購入前に、配信元が用意するテスト配信動画を再生し、手持ちの機器で視聴可能か確認。

・テレビで視聴する一般的な方法は、推奨環境を満たすパソコンやスマホで配信を受け、その画面をテレビに出力する形となる。

・パソコンとテレビの接続にはHDMIケーブルを使用する。パソコンにHDMI端子がなく、映像出力対応のUSB Type-C端子があればHDMI変換アダプターを経由して接続。その際、接続する機器がHDCP（著作権保護技術）対応であることを確認すること。

・スマホとテレビを接続する場合は、スマホの端子に対応したHDMI変換アダプターを使用し、HDMIケーブルで接続する。その際、接続する機器がHDCP（著作権保護技術）対応であることを確認すること。

今回のシャープの投稿に対し、SNS上では「さすが 半歩先のSHARPさん」「ありがとうございます。さっそく試してみます」「ありがとう！ いつでも、目の付け所がシャープ」「マジでえらいし、Xにも掲載してくれて、なお偉い」「大画面での視聴方法が事前に分かるのは安心ですね。細やかな配慮に感謝」「シャープのサポートチーム、今日のMVP」などの声が上がっています。