竹原ピストルが、ニューアルバム『FIRST CRY!!』を本日リリースした。また、6月2日にはリリースを記念した配信ライブが実施されることも発表された。

今作は、2026年12月に50歳を迎える竹原が、新たなスタートを切るという強い想いをタイトルに込め、また、キャリアの最高傑作であるという自負のもと完成させたオリジナルアルバムだという。「竹原ピストルこうあるべきだ」という自身の固定観念を取り払い、自然体で作り上げたバリエーション豊かな作品に仕上がっているとのこと。

アルバムジャケット写真

本作のリリースを記念した配信ライブは、6月2日の20時より開催。竹原ピストルのYouTubeオフィシャルチャンネルにて配信される。

そして、竹原ピストルの公式ホームページ、ビクターの竹原ピストルアーティストページには、竹原とゆかりのあるミュージシャン、スタッフ、そして竹原自身が敬愛する人たちからのコメントが掲載されているので、ぜひチェックしていただきたい。

◆竹原ピストル オフィシャルHP

◆ビクターアーティストページ

さらに、自身の楽曲「ばっちこ〜い！！」が20周年イメージソングに起用されているルートインBCリーグの「ルートインホテルズ presents BCリーグオールスターゲーム2026」において、始球式を務めることも発表されている。なお、このオールスターゲームは7月4日に埼玉県営大宮公園野球場で開催される。

◾️アルバム『FIRST CRY!!』

発売日：2026年5月27日 ▼通常盤：3,500円（税込）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66151.html

▼アナログ盤2枚組：5,500円（税込）

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60422.html

▼VOS限定セット：7,500円（税込）

https://victor-store.jp/item/107944 ▼収録曲

1.ばっちこ〜い！！

2.どっちつかず 梅雨入り間近

3.オオセンチコガネ

4.ありがとう

5.失礼だ。

6.真夜中に

7.千切り絵のように私は

8.恋をして

9.どれも俺だ

10.黙る海、丸い月

11.宇治川 釣り日和

12.はなす

13.あたりまえの歌 ▼『FIRST CRY!!』リリースイベント

イベント内容：ミニライブ＆ジャケットサイン会 2026年5月26日（火）＠東京都・タワーレコード新宿店

ミニライブ：19:00開演

2026年5月27日（水）＠大阪府・ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 2階 Links広場

ミニライブ：19:00開演

2026年5月28日（木）＠愛知県・イオンモール大高1Fグリーンコート

ミニライブ：19:00開演

2026年5月29日（金）＠広島県・広島駅南口地下広場

ミニライブ：18:30開演

2026年5月30日（土）＠東京都・ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

ミニライブ：14:00開演

2026年6月6日（土）＠千葉県・アリオ蘇我 1階屋外イベント広場

ミニライブ：14:00開演

※参加方法等、イベントの詳細は後日発表致します。会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※雨天時は開催場所が変更となる場合がございます。

※天候、災害、アーティストの都合により、やむを得ず中止になる場合がございます。

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A018994/103.html

◾️＜竹原ピストル全国ツアー2026 “FIRST CRY!!”バンド編&弾き語り編＞ ＜バンド編＞

7/2 （木） 福岡 DRUM Be-1

7/22 （水） 広島 広島LIVE VANQUISH

8/5 （水） 東京 渋谷WWW X

8/17 （月） 大阪 Music Club JANUS

9/5 （土） 香川 高松DIME

9/24 （木） 宮城 仙台darwin

10/13 （火） 石川 金沢AZ

11/9 （月） 北海道 cube garden

11/30 （月） 愛知 名古屋ell.FITS ALL ＜弾き語り編＞

7/5 （日） 佐賀 GEILS

7/7 （火） 長崎 DRUM Be-7

7/8 （水） 熊本 B.9 V1

7/10 （金） 宮崎 LAZARUS

7/12 （日） 大分 DRUM Be-0

7/13 （月） 鹿児島 CAPARVOホール

7/15 （水） 沖縄 桜坂セントラル

7/24 （金） 山口 周南RISING HALL

7/26 （日） 島根 出雲APOLLO

7/27 （月） 鳥取 米子AZTiC laughs

7/29 （水） 岡山 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

8/4 （火） 埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

8/7 （金） 神奈川 横浜 mint hall

8/9 （日） 茨城 club SONIC mito

8/10 （月） 千葉 千葉 ANGA

8/19 （水） 奈良 EVANS CASTLE HALL

8/20 （木） 滋賀 U☆STONE

8/24 （月） 兵庫 チキンジョージ

8/25 （火） 和歌山 OLDTIME

8/27 （木） 京都 KYOTO FANJ

9/7 （月） 愛媛 松山WstudioRED

9/8 （火） 高知 高知キャラバンサライ

9/10 （木） 徳島 徳島club GRINDHOUSE

9/26 （土） 青森 青森Quarter

9/27 （日） 秋田 秋田Club SWINDLE

9/29 （火） 山形 山形ミュージック昭和セッション

9/30 （水） 福島 いわきclub SONIC

10/2 （金） 岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE

10/3 （土） 青森 弘前KEEP THE BEAT

10/5 （月） 青森 八戸ROXX

10/6 （火） 岩手 宮古KLUB COUNTER ACTION

10/8 （木） 岩手 大船渡KESEN ROCK FREAKS

10/9 （金） 宮城 石巻BLUE RESISTANCE

10/11 （日） 福島 福島Player’s Cafe

10/15 （木） 福井 福井ハピリンホール

10/16 （金） 富山 富山SOUL POWER

10/20 （火） 長野 長野CLUB JUNK BOX

10/21 （水） 新潟 新潟LOTS

10/28 （水） 栃木 HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

10/29 （木） 群馬 前橋DYVER

11/3 （火） 山梨 甲府CONVICTION

11/11 （水） 北海道 旭川 CASINO DRIVE

11/12 （木） 北海道 帯広 MEGA STONE

11/14 （土） 北海道 北見 ONION HOLL

11/16 （月） 北海道 小樽 GOLD STONE

11/18 （水） 北海道 函館 ARARA

11/24 （火） 静岡 浜松窓枠

11/26 （木） 岐阜 柳ヶ瀬ANTS

11/28 （土） 三重 LIVE HOUSE M’AXA 詳細：https://www.office-augusta.com/pistol/live.html

◾️イベント出演

＜エフエム福岡 博多ギターのぼせ 其の二 supported by 西部ガスグループ＞

日程：2026年5月31日（日）

会場：大濠公園能楽堂

出演：秦 基博 / 竹原ピストル / 矢井田 瞳

時間：開場16:00 / 開演17:00

料金：券種（全席指定）

松席：9,900円 / 竹席：8,800円 / 梅席：7,700円（桟敷席）

※未就学児童入場不可

※公演中は着席での鑑賞となります。

※竹席・梅席は、能楽堂の構造上、一部見えにくい場合がございますので予めご了承ください。

イベントHP：https://fmfukuoka.co.jp/event/1624.html ＜ルートインホテルズ presents BCリーグオールスターゲーム2026＞

・名称：ルートインホテルズ presents BCリーグオールスターゲーム2026

・日時：2026年7月4日（土）17:30試合開始予定

・会場：埼玉県営大宮公園野球場

・対戦：BCリーグLegacy vs BCリーグNext

・主催：株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング（ルートインBCリーグ）

特設サイト：https://bc-l.jp/lp/bclallstargame2026/