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2026年の不動産市場は、これまでとは異なる次元の「激動」に突入しようとしている。金利の上昇、建築コストの高騰、世界情勢の不安定化が複合的に重なり合う中、投資判断を誤れば資産が一気に毀損されるリスクが急速に高まっている。不動産投資アドバイザー・木村洸士氏は、こうした厳しい環境下で投資家が陥りやすい「最悪のシナリオ」をランキング形式で整理し、高騰時代を生き抜くための具体的な対処方針を提示した。



リスクの5位は、ハザードマップに該当する物件が「将来売れなくなる」という出口リスクだ。津波や土砂災害エリアに該当する物件は買い手がつきにくくなり、売却出口を失う危険性がある。4位には、地方の大型施設や大学などの単一需要に依存した「一本足打法の物件」の崩壊リスクが挙がった。需要元が撤退した瞬間に入居者が消え、収益構造が根底から崩れる。地方全体の問題ではなく、依存構造そのものが厳しく問われている。



3位として木村氏が警戒するのは、民泊など「流行りの投資」に潜む制度変更リスクだ。宿泊事業は政治や法規制の影響を受けやすく、金融機関からの融資属性評価も下がりやすい。2位は都心タワーマンションのバブル崩壊。海外投資家の資金引き揚げが引き金となり、高額物件で大幅な価格下落が起きうると木村氏は指摘する。



そして最大のリスク、1位に挙げられたのが「原油・資材ショックによる建築ストップと連鎖倒産」だ。地政学的リスクが資材の高騰と不足を招き、発注しても工事が完成しないという深刻な未完成リスクが現実味を帯びてきている。建築会社の倒産がオーナーの返済負担だけを残す負の連鎖は、日本経済全体へのインパクトになり得ると木村氏は警告する。



こうした局面で提唱されるのは、特定ジャンルに依存しない分散投資と、修繕コストを自ら抑える実践力だ。「何もしないことが一番お金が増えない」という言葉は、物価上昇が静かに資産を目減りさせる現実を鋭く突いている。環境変化への柔軟な対応力こそが、激動の時代に資産を守り続ける条件になると木村氏は断言する。