¥Þ¥èÉ÷Ì£¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤·¤ç¤¦¤æW¥Þ¥è¡×
¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤·¤ç¤¦¤æW¥Þ¥è¡×¤ò¡¢2026Ç¯5·î25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Ç»¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë²þÎÉ
2024Ç¯2·î¤Þ¤ÇÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤·¤ç¤¦¤æ¥Þ¥è¡×¤¬¡¢25Ç¯¤ËÂ³¤¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÉ÷Ì£¤ò2ÇÜ¤Ë¤·¤Æ¸ÂÄê¤ÇºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Á°²óÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦Ç»¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë²þÎÉ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë2¼ï¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¹â¤á¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï170±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£