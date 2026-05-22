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Bezos defends billionaires, hypes AI, praises Trump on CNBC
Jeff Bezos: AI productivity gains could lead to labor shortages and deflation - YouTube
Jeff Bezos Pushes to End Federal Income Taxes for Millions of Americans - IJR
https://ijr.com/jeff-bezos-pushes-to-end-federal-income-taxes-for-millions-of-americans/
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I know a few teachers in Queens who would beg to differ. https://t.co/JEnRnM2xII— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 20, 2026
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