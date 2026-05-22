「子供の頃の写真かと思いました」安達祐実、モデルショットに「本当に44歳？」「永遠にかわいい」の声
俳優の安達祐実さんは5月21日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開し、「本当に44歳？」「永遠にかわいい」などの反響が寄せられました。
【写真】「子供の頃の写真かと思いました」
コメントでは「童顔すぎて…子供の頃の写真かと思いました」「本当に44歳？可愛すぎる同い年だけど、こんな可愛い44歳いないです」「透明感ハンパないですね」「なんじゃこりゃー永遠にかわいい…！！」「どうしてあなたはずっと可愛いままなのですか？」「ほんとうにシワや老いがなさ過ぎる…」「30年前って言っても通じるわ」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】「子供の頃の写真かと思いました」
「ほんとうにシワや老いがなさ過ぎる…」安達さんは「春夏の新作！第一弾！少しフォーマルな雰囲気で着ると、より可愛いゲームシャツ サロペットは敢えてマニッシュに着るのが好き コーディネートのハズシにも良い猫ちゃんキャップ」と自身がプロデュースするファッションブランド・Toricoの新作アイテムの宣伝とともに、4枚のモデルショットを投稿。スポーティーな水色のトップスとキャップを着用しており、ボーイッシュな印象です。2枚目ではタイルの上に座ってほおづえをつくポーズで、子どものような無邪気な雰囲気が漂っています。
「反則級の笑顔」7日には「ゴールデンウィーク 皆さんは息抜きできたかな？」とつづり、自身のソロショットを公開した安達さん。ほおづえをついて笑みを浮かべる姿がかわいらしいです。ファンからは「とびっきりのかわいい笑顔に癒されました」「反則級の笑顔」「可愛すぎます」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)