パワフルなだけじゃない！半固体電池採用で安全性にもこだわった3WAYハンディファン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、従来の電池より安全で長持ちする半固体電池を採用した3WAYハンディファン「400-TOY049W（ホワイト）」と「400-TOY049BL（ブルー）」を仕様変更し、発売した。
■安全かつ長持ちする半固体電池に仕様変更
本製品は従来のバッテリーに比べて安全性が高く、長持ちする半固体リチウムイオン電池の仕様にグレードアップしました。半固体電池に対しての釘刺し試験も実施して、その安全性を確認している。暑い季節に欠かせないハンディファンだからこそ、涼しさだけでなく「長く、安全に使えること」にもこだわった。
■外でも頼れる、パワフルな大風量
一般的な携帯扇風機では物足りないと感じる屋外シーンでも、しっかり涼しさを届けるハンディファンだ。風量は20％から100％まで5段階で調整でき、最大風速は約6m/s。ドライヤーより少し弱い程度の力強い風で、通勤・通学中やフェス、アウトドア、スポーツ観戦など、暑さが気になる場面を快適にサポートする。
■手持ち・首掛け・卓上の3WAY
手持ちで使うのはもちろん、付属のネックストラップを取り付ければ首掛けファンとしても使用できる。さらに角度を調整すれば、デスクやテーブルに置いて卓上ファンとしても活躍。ファン部分は約135度の角度調整に対応しているため、使う場所や姿勢に合わせて風向きを変えられる。外出先からオフィス、自宅まで、これ1台で幅広く使える。
■電池残量が見えるから、外出先でも安心
ファン中央のディスプレイで、風量とバッテリー残量を確認できる。運転開始時には風量を表示し、その後はバッテリー残量をリアルタイムで表示。充電切れに気づきやすく、お出かけ中も安心だ。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大約8.5時間の連続使用に対応。USB Type-C充電式で、約4時間でフル充電できる。
■スマホ感覚で持ち歩ける軽量設計
重さは約182g、縦のサイズは約16.4cmと、スマートフォンに近い感覚で持ち歩けるサイズ感だ。バッグに入れてもかさばりにくく、毎日の携帯にぴったり。ホワイトとブルーのシンプルなデザインは、オフィスや学校、レジャーシーンにも自然になじむ。目の小さい通気口と羽に触れにくい構造で、子どもでも安心して使いやすい設計だ。
■商品詳細
■3WAYハンディファン「400-TOY049W（ホワイト）」
■ITライフハック
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■外でも頼れる、パワフルな大風量
一般的な携帯扇風機では物足りないと感じる屋外シーンでも、しっかり涼しさを届けるハンディファンだ。風量は20％から100％まで5段階で調整でき、最大風速は約6m/s。ドライヤーより少し弱い程度の力強い風で、通勤・通学中やフェス、アウトドア、スポーツ観戦など、暑さが気になる場面を快適にサポートする。
■手持ち・首掛け・卓上の3WAY
手持ちで使うのはもちろん、付属のネックストラップを取り付ければ首掛けファンとしても使用できる。さらに角度を調整すれば、デスクやテーブルに置いて卓上ファンとしても活躍。ファン部分は約135度の角度調整に対応しているため、使う場所や姿勢に合わせて風向きを変えられる。外出先からオフィス、自宅まで、これ1台で幅広く使える。
■電池残量が見えるから、外出先でも安心
ファン中央のディスプレイで、風量とバッテリー残量を確認できる。運転開始時には風量を表示し、その後はバッテリー残量をリアルタイムで表示。充電切れに気づきやすく、お出かけ中も安心だ。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大約8.5時間の連続使用に対応。USB Type-C充電式で、約4時間でフル充電できる。
■スマホ感覚で持ち歩ける軽量設計
重さは約182g、縦のサイズは約16.4cmと、スマートフォンに近い感覚で持ち歩けるサイズ感だ。バッグに入れてもかさばりにくく、毎日の携帯にぴったり。ホワイトとブルーのシンプルなデザインは、オフィスや学校、レジャーシーンにも自然になじむ。目の小さい通気口と羽に触れにくい構造で、子どもでも安心して使いやすい設計だ。
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