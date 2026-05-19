音質と操作性を刷新！「JBL Tour One M3」「JBL Tour Pro 3」にグリーンカラー登場
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、フラッグシップモデル「JBL Tour One M3」および「JBL Tour Pro 3」に新色「グリーン」を追加、2026年5月21日（木）より販売する。
さらにファームウェアアップデートにより、新開発サウンドカーブ（JBL Tour One M3のみ）及びスマート充電ケース（JBL Tour Pro 3）／JBL SmartTx（トランスミッター）の操作画面のユーザーインターフェースの刷新を行う。
■ボーカルはよりクリアに、楽器はより立体的かつ忠実に再現
今回カラーバリエーションとして追加されるのは深みのある“グリーン”。クラシックな品格と現代的な感性を融合させたカラーリングにより、JBLのフラッグシップライン「JBL Tour」シリーズが持つプレミアムなデザイン性と存在感をより一層引き立てる。
加えて、音質と操作性の更なる向上を目指したファームウェアアップデートを実施する。
JBL Tour One M3は、サウンドチューニングを刷新。業界標準とされる“Harman Curve”をベースに、専門家による評価とリスニングテストを重ねて最適化された新しいサウンドカーブを採用した。より自然で制御された低域表現に加え、中高域の解像度を向上させることで、ボーカルはよりクリアに、楽器はより立体的かつ忠実に再現する。
また、JBL Tour Pro 3のスマート充電ケースおよびJBL SmartTxでは、操作画面のユーザーインターフェースをアップデート。横方向と縦方向を組み合わせた新しいメニュー構成を採用し、大型化されたアイコンや刷新されたタイポグラフィにより、ソース切り替えやAuracast設定などの操作を、より直感的かつスムーズに行えるようになった。
■製品外観
〇JBL Tour One M3
〇JBL Tour Pro 3
■新UI
※1 全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得した。
■JBL 公式サイト
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加えて、音質と操作性の更なる向上を目指したファームウェアアップデートを実施する。
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また、JBL Tour Pro 3のスマート充電ケースおよびJBL SmartTxでは、操作画面のユーザーインターフェースをアップデート。横方向と縦方向を組み合わせた新しいメニュー構成を採用し、大型化されたアイコンや刷新されたタイポグラフィにより、ソース切り替えやAuracast設定などの操作を、より直感的かつスムーズに行えるようになった。
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〇JBL Tour Pro 3
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※1 全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得した。
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