多機能ワイヤレスマウス / MV「コリコグダンシング！」【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、横スクロールと高速スクロールで作業効率を大きく向上させる多機能マウスである「ワイヤレスマウス VELZA（400-MAWB220）」を発売した。マウスの側面にサイドホイールを搭載し、Excelなどの表計算ソフトや横長のWebページでの横スクロールが直感的に行える。従来のマウスでは手間だった左右への画面移動もスムーズに操作できるため、データ確認のストレスを軽減。作業の流れを止めることなく、日々の業務スピードを大きく向上させる。
サンエックス株式会社は、「リラックマ」に登場するキャラクターの「チャイロイコグマ」が今年10周年を迎えたことを記念し、「コリラックマ」とのなかよしコンビ「コリコグ」が仲良くダンスするミュージックビデオ「コリコグダンシング！」を、本日5月9日（土）「コグの日」に公開したことをお知らせします。
■「チャイロイコグマ」と「コリラックマ」が出演！MV「コリコグダンシング！」
サンエックス株式会社は、「リラックマ」に登場するキャラクターの「チャイロイコグマ」が今年10周年を迎えたことを記念し、「コリラックマ」とのなかよしコンビ「コリコグ」が仲良くダンスするミュージックビデオ「コリコグダンシング！」を、本日5月9日（土）「コグの日」に公開したことをお知らせします。
■みんなの大好きを、全部のせ！かつや「揚げオムカレー」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「揚げオムカレー」を2026年5月8日(金)より期間限定で販売を開始した。
■eスポーツチーム「REJECT」所属選手・ストリーマーが『CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回』に出場
株式会社REJECTが運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属選手・ストリーマーが、2026年5月10日（日）に開催される『CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回』に出場することを発表した。
■おすすめマンガを紹介！「集英社×日向坂46 ひなたの推しマンガキャンペーン」
株式会社 集英社では、デジタルコミックのキャンペーンとして、「集英社×日向坂46 ひなたの推しマンガキャンペーン」を、2026年5⽉8⽇（金）より2026年5⽉31⽇（日）まで実施中だ。集英社が人気アイドルグループ「日向坂46」とコラボして実施する本キャンペーン。キャンペーン特設サイトでは、グループの中でも特にマンガ好きの日向坂メンバー6名（小坂菜緒さん、高橋未来虹さん、正源司陽子さん、渡辺莉奈さん、下田衣珠季さん、松尾桜さん）がそれぞれの“推しマンガ”として「思い出のマンガ」「今読んでほしいマンガ」を紹介する。※高橋未来虹さんの「高」は、正しくは「はしごだか」。
■サイド＆高速スクロール搭載！多機能ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、横スクロールと高速スクロールで作業効率を大きく向上させる多機能マウスである「ワイヤレスマウス VELZA（400-MAWB220）」を発売した。マウスの側面にサイドホイールを搭載し、Excelなどの表計算ソフトや横長のWebページでの横スクロールが直感的に行える。従来のマウスでは手間だった左右への画面移動もスムーズに操作できるため、データ確認のストレスを軽減。作業の流れを止めることなく、日々の業務スピードを大きく向上させる。
■ITライフハック
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■パソコンに関連した記事を読む
・「現場を止めない」別格の信頼性で過酷な現場を支える！パナソニック コネクト、新型タフブック「FZ-56」「FZ-40」を発表
・2サイズに変身！着脱式小型ワイヤレスマウス
・デスクがスッキリ整う！スチール製モニター台の新色
・セルフ・バス両対応！USB A・Type-Cの接続方法も使い勝手で選べるUSBハブ
・最新AI性能と圧倒的な互換性でハイブリッドワークを支援！パナソニック、新世代レッツノート「SC7/NC7/FC7」発表
■「チャイロイコグマ」と「コリラックマ」が出演！MV「コリコグダンシング！」
サンエックス株式会社は、「リラックマ」に登場するキャラクターの「チャイロイコグマ」が今年10周年を迎えたことを記念し、「コリラックマ」とのなかよしコンビ「コリコグ」が仲良くダンスするミュージックビデオ「コリコグダンシング！」を、本日5月9日（土）「コグの日」に公開したことをお知らせします。
■みんなの大好きを、全部のせ！かつや「揚げオムカレー」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「揚げオムカレー」を2026年5月8日(金)より期間限定で販売を開始した。
■eスポーツチーム「REJECT」所属選手・ストリーマーが『CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回』に出場
株式会社REJECTが運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属選手・ストリーマーが、2026年5月10日（日）に開催される『CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 第1回』に出場することを発表した。
■おすすめマンガを紹介！「集英社×日向坂46 ひなたの推しマンガキャンペーン」
株式会社 集英社では、デジタルコミックのキャンペーンとして、「集英社×日向坂46 ひなたの推しマンガキャンペーン」を、2026年5⽉8⽇（金）より2026年5⽉31⽇（日）まで実施中だ。集英社が人気アイドルグループ「日向坂46」とコラボして実施する本キャンペーン。キャンペーン特設サイトでは、グループの中でも特にマンガ好きの日向坂メンバー6名（小坂菜緒さん、高橋未来虹さん、正源司陽子さん、渡辺莉奈さん、下田衣珠季さん、松尾桜さん）がそれぞれの“推しマンガ”として「思い出のマンガ」「今読んでほしいマンガ」を紹介する。※高橋未来虹さんの「高」は、正しくは「はしごだか」。
■サイド＆高速スクロール搭載！多機能ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、横スクロールと高速スクロールで作業効率を大きく向上させる多機能マウスである「ワイヤレスマウス VELZA（400-MAWB220）」を発売した。マウスの側面にサイドホイールを搭載し、Excelなどの表計算ソフトや横長のWebページでの横スクロールが直感的に行える。従来のマウスでは手間だった左右への画面移動もスムーズに操作できるため、データ確認のストレスを軽減。作業の流れを止めることなく、日々の業務スピードを大きく向上させる。
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