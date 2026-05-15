「ゆるキャン△」第1～3期全37話が一挙無料放送！ ニコニコ生放送にて5月23日～
【ニコニコ生放送：「ゆるキャン△」第1～3期無料一挙放送】 「ゆるキャン△」一挙放送：5月23日19時～ 「ゆるキャン△ SEASON２」一挙放送：5月24日19時～ 「ゆるキャン△ SEASON３」一挙放送：5月30日19時～
□「ゆるフェス△」
放送URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350505930
番組名：「ゆるキャン△ SEASON２全13話一挙放送」 放送日時：2026年5月24日（日） 19:00～
放送URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350505975
番組名：「ゆるキャン△ SEASON３ 全12話一挙放送」 放送日時：2026年5月30日（土） 19:00～
放送URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350505996
「ゆるキャン△」(C) あfろ・芳文社／野外活動サークル
「ゆるキャン△」
ドワンゴは、「ニコニコ生放送」にてアニメ「ゆるキャン△」第1～3期の無料一挙放送を5月23日より実施する。
期間中は、全37話が無料放送予定となっており「ゆるキャン△」が5月23日19時～、「ゆるキャン△ SEASON２」が5月24日19時～、「ゆるキャン△ SEASON３」が5月30日19時～それぞれ放送される。
なお、本企画は、6月6～7日に山梨県にて開催されるイベント「第2回 やまなしアウトドアまつり ゆるフェス△」と連動した特別企画となっている。イベントでは、両日共に音楽トーク＆ミニライブが実施。6月6日にはキャストトークショー＆点灯式が、6月7日にはスタッフトークショーが実施される。
□「ゆるフェス△」
□ニコニコ生放送「ゆるキャン△」
□ニコニコ生放送「ゆるキャン△ SEASON２」
□ニコニコ生放送「ゆるキャン△ SEASON３」
ニコニコ生放送「ゆるキャン△」第1～3期無料一挙放送詳細番組名：「ゆるキャン△ 全12話一挙放送」 放送日時：2026年5月23日（土） 19:00～
放送URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350505930
番組名：「ゆるキャン△ SEASON２全13話一挙放送」 放送日時：2026年5月24日（日） 19:00～
放送URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350505975
番組名：「ゆるキャン△ SEASON３ 全12話一挙放送」 放送日時：2026年5月30日（土） 19:00～
放送URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350505996
「ゆるキャン△ SEASON２」
「ゆるキャン△ SEASON３」
「ゆるキャン△」(C) あfろ・芳文社／野外活動サークル
「ゆるキャン△ SEASON２」(C) あfろ・芳文社／野外活動委員会
「ゆるキャン△ SEASON３」(C) あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト