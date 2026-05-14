日本マクドナルド（東京都新宿区）が、“ご当地マック”シリーズの新作「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒（コショウ）ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」を含む計5商品を5月20日から期間限定で販売します。

【画像】今回の“ご当地マック”もおいしそう！ 「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」もヤバイ！

「北海道じゃがチーズてりやき」は、ロングセラー商品「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズと、ホワイトチェダーチーズを合わせた一品。「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒胡椒を効かせたジューシーな鳥モモ一枚肉と甘辛いソースを合わせて名古屋名物「手羽先」を再現したメニュー。「博多明太バターてりやき」は、「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとコクのあるチェダーチーズを合わせた商品です。価格はいずれも490円〜（以下、税込み）です。

さらに、「朝マック」限定で「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」（410円〜）、サイドメニューでは、スパイスの香り、コクのある味わいに仕上げた金沢名物「黒カレー」を再現した「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」（50円〜）も新登場します。

2025年に販売された「コカ･コーラ」Mサイズの約2倍量になった「グランドコーク」（440円〜）と「マックフライポテト」Mサイズの約1.7倍量になった「グランドフライ」（490円〜）が再登場。バリューセット（Mセット）のコカ･コーラとマックフライポテトがプラス200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意されます。

また、お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやさんが、人気アニメ「聖闘士星矢」の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングで“ご当地マック”をPRする新テレビCMが5月19日に放送をスタートします。