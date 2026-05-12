Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

高機能日傘・折りたたみ傘を手がけるkonciwaは、「軽量自動開閉 折りたたみ傘（2024ZDS）」を21%オフの2,380円（税込）で販売しています。

konciwa 日傘 軽量 189g-199g UVカット率 100% 完全遮光 遮熱 反射冷却素材採用 ワンタッチ自動開閉 折りたたみ傘 コンパクト 折り畳み日傘 紫外線遮断 耐風撥水 晴雨兼用 携帯便利 メンズ レディース 母の日 父の日 konciwa \2,380 （2026/05/12 18:17時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

快適性・耐久性を備えたワンタッチ折り畳み傘がセールに

「軽量自動開閉 折りたたみ傘（2024ZDS）」は、折りたたんだ厚さわずか4cm、重さ約189gのコンパクトボディが特徴。軽量でかさばらず携帯でき、ワンタッチ・1秒での自動開閉が可能です。

裏地に黒のUVカットコーティングを施しており、第三者検査機関による試験でUVカット率100%・遮光率100％を達成したとうたいます。さらに、高密度・高撥水テフロン加工により、防水、防腐、防汚などの機能も実現し、一振りで雨粒を落とせるとのことです。

また、6本の傘骨にはグラスファイバーと航空機用アルミ合金を使用し、布部分は全て手作業で縫製しているのも特徴。カラーバリエーションが全10色と豊富なので、自分に合う色を選びやすいのも魅力です。

まもなく始まる夏に向けて、お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください。

人気の軽量折りたたみ傘をお得に買うなら、Amazonセールに要注目！

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