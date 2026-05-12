オリックスは１１日、毎年恒例の大人気イベント「Ｂｓ オリ姫デー２０２６」のメインビジュアルを公開した。今年のテーマは「自然体」。女性ファンによるオリメン投票で選ばれた上位１１選手（１０位が若月と曽谷で同数）がビジュアルコンセプト「ｎａｔｕｒａｌ」に基づき、シャツ、パンツ、スニーカーと全てホワイトで統一したシンプルなスタイリングで登場した。８位に入ったのが山岡泰輔投手（３０）。開幕からファームで出番を待つ右腕が、早期１軍昇格への決意を明かした。

先発に再転向したプロ１０年目は開幕を２軍で迎え、ファーム・リーグでは７試合で１勝４敗、防御率４・３８。１軍未登板の現状を受け止め「結果しかない。続けて、いい結果を出せるようにしないといけない」と猛アピールを誓った。

２４年からの２年間は先発がなく、すべてリリーフで計４７試合に登板。ファームでは球威や出力、感覚を取り戻し、６日のソフトバンク戦（タマスタ筑後）では６回１失点で初勝利を挙げた。「一日でも早く１軍で投げたい」と目標を達成するために必要なのは、継続すること。次回の先発が予定される１５日からのソフトバンク３連戦（杉本商事ＢＳ、堺）は、重要なマウンドとなりそうだ。

この日は女性ファン向けの恒例イベント「オリ姫デー」のメインビジュアルが公開された。今年８位の山岡は「オリメン」の常連。第１回の１９年から２１年まで、ただ一人の「３連覇」を成し遂げた。「僕の中で常に大切にしてきたもの」と表現したのはファンの存在。「いつ呼ばれてもいいように、準備だけはしておきたい」と力を込めた。人気、実績プラス、アドレナリン。勝負のときに備える。（長田 亨）