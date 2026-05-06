「彼としてはそこまで感覚としては良くなかったと思う」

【MLB】アストロズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発し、7回4安打2失点の好投も打線の援護がなく今季2敗目（2勝）を喫した。今季3度目の投手専念での出場で防御率はメジャートップの0.97。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「いい投球だった」と絶賛した。

ロバーツ監督は大谷について「いい投球だった。本当にいい投球をした」と称賛の言葉を並べた。「直球は本当によかったし、カーブをたくさん投げていたと思うが、彼としてはそこまで感覚としては良くなかったと思う。しかしながら、スイーパーは必要な場面で良かった」と評価した。

初回はアルトゥーベに4球フォーシームを続けて空振り三振。アルバレスもフォーシームで遊ゴロ、パレデスには99.8マイル（約160.6キロ）の剛速球で見逃し三振に仕留めた。

2回には先頭ウォーカーに初球のフォーシームを狙われ、左越えソロを浴びた。3回には1死から9番シューメイクに左翼席へのソロを浴びた。ウォーカーへの投球についても「あれは内角高めに98（約157.7キロ）〜99マイル（約159.3キロ）くらい出ていたし、ウォーカーを称賛すべきだ」とかばっていた。

5回には2死から連打で2死一、三塁とされ打席にアルトゥーベを迎えたが、この日最速となる101マイル（約162.5キロ）を計測。最後はスイーパーを振らせてピンチを凌いだ。その後も続投し、今季最長となる7回のマウンドも3者凡退に抑えた。

指揮官は「非常に効率的な投球をしていて、7回を投げ抜いていた」。大谷は規定投球回にも再到達し、防御率0.97はメジャートップとなっている。チームは昨年ヤクルトでプレーしたランバートの前に7回まで3安打無得点と沈黙。8回に1点を返したが及ばなかった。

「残念ながら、彼に勝利を与えられなかった。しかしながら、彼は長い回（イニング）を投げてブルペンを温存してくれた。明日我々が勝つためのいいチャンスを与えてくれた」。最後まで大谷の好投を称えていた。（Full-Count編集部）